أكد نيمار غيابه عن قائمة منتخب البرازيل في توقف سبتمبر الحالي بقرار فني، لينفي تصريحات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشأن استبعاده بسبب مشكلات بدنية.

وقال نيمار في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مشاركته مع سانتوس أمام فلوميننسي في الدوري البرازيلي فجر الإثنين: "كنت أعاني من تورّم في العضلة الضامة، الأمر كان مزعجا لكنه ليس خطيرا".

وأضاف: "لعبت اليوم، وأمام باهيا الأحد الماضي لم أكن سأشارك بسبب الإيقاف، لذلك فضّلوا إعفائي من التدريبات لكي أتعافى".

وأوضح: "أعتقد أن استبعادي (من المنتخب) كان لأسباب فنية، وأرى أنه لا علاقة لذلك بوضعي البدني"، مع التأكيد على احترامه لقرار المدرب.

وكان أنشيلوتي قد قلّل من أهمية غياب الهداف التاريخي للسيليساو عن آخر جولتين من التصفيات المونديالية، حيث قال بعد إعلان قائمته: "لسنا بحاجة لاختبار نيمار، الجميع يعرفه، يجب أن يكون في حالة بدنية جيدة كي يساعد المنتخب على تقديم أفضل ما لديه في المونديال".

ويواجه المنتخب البرازيلي الذي ضمن تأهله إلى المونديال، منتخبي تشيلي وبوليفيا هذا الشهر.

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023، حين تعرض لإصابة خطيرة في الركبة خلال مواجهة أوروجواي.

