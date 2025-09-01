المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ردا على أنشيلوتي.. نيمار يؤكد غيابه عن البرازيل بقرار فني

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:23 ص 01/09/2025
نيمار

نيمار

أكد نيمار غيابه عن قائمة منتخب البرازيل في توقف سبتمبر الحالي بقرار فني، لينفي تصريحات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشأن استبعاده بسبب مشكلات بدنية.

وقال نيمار في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مشاركته مع سانتوس أمام فلوميننسي في الدوري البرازيلي فجر الإثنين: "كنت أعاني من تورّم في العضلة الضامة، الأمر كان مزعجا لكنه ليس خطيرا".

اليوم الأخير في سوق الانتقالات الأوروبية

وأضاف: "لعبت اليوم، وأمام باهيا الأحد الماضي لم أكن سأشارك بسبب الإيقاف، لذلك فضّلوا إعفائي من التدريبات لكي أتعافى".

وأوضح: "أعتقد أن استبعادي (من المنتخب) كان لأسباب فنية، وأرى أنه لا علاقة لذلك بوضعي البدني"، مع التأكيد على احترامه لقرار المدرب.

صباحك أوروبي.. جارسيا ينقذ برشلونة.. وغياب شرقي

وكان أنشيلوتي قد قلّل من أهمية غياب الهداف التاريخي للسيليساو عن آخر جولتين من التصفيات المونديالية، حيث قال بعد إعلان قائمته: "لسنا بحاجة لاختبار نيمار، الجميع يعرفه، يجب أن يكون في حالة بدنية جيدة كي يساعد المنتخب على تقديم أفضل ما لديه في المونديال".

ويواجه المنتخب البرازيلي الذي ضمن تأهله إلى المونديال، منتخبي تشيلي وبوليفيا هذا الشهر.

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023، حين تعرض لإصابة خطيرة في الركبة خلال مواجهة أوروجواي.

منتخب البرازيل نيمار كارلو أنشيلوتي

