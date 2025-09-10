تردد اسم لويس سواريز في عناوين الصحف الرياضية حول العالم كثيرًا هذا الصباح، رغم أن المهاجم الأوروجواياني صاحب الـ38 عامًا لم يفعل أي شيء جديد في مسيرته، سواءً إيجابي أو سلبي، ليتضح أن المقصود من الأساس لاعب آخر من جنسية مختلفة.

ومن النادر أن تجد أكثر من لاعب مشهور يحمل الاسم الثنائي نفسه، ما يحدث مع لويس سواريز.

لويس سواريز بـ3 جنسيات في كرة القدم

إذا سألت أي مشجع لكرة القدم عن لويس سواريز، فإن اللاعب الذي سيتبادر إلى ذهنه أولًا هو المهاجم الأوروجواياني صاحب المسيرة التاريخية مع أياكس وليفربول وبرشلونة على الترتيب، قبل عودته إلى الأمريكيتين، ليدافع عن ألوان ناسيونال وجريميو وإنتر ميامي.

رغم ذلك، لا يبدو الأوروجواياني أكثر لويس سواريز حقق نجاحًا في كرة القدم، لأن هناك لويس سواريز آخر، أقدم منه بكثير، تمكن يومًا ما من الحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وكما كان هناك لويس سواريز قديم جدًا في الخمسينيات، وآخر أكثر حداثة في الألفية الجديدة، يشهد عام 2025 تألق أحدث لويس سواريز على الإطلاق.

فائز بالكرة الذهبية

أول لويس سواريز مشهور في عالم كرة القدم هو لاعب الوسط الإسباني الذي احترف اللعبة بين 1953 و1973.

وعرف لويس سواريز في فترته الذهبية مع برشلونة، حيث دافع عن القميص الكاتالوني 7 سنوات بين 1954 و1961، قبل أن يخض تجربتين إيطاليتين مع كل من إنتر وسامبدوريا على الترتيب.

واستطاع لويس سواريز أن يحصد جائزة الكرة الذهبية مع برشلونة في 1960، كأول إسباني يحقق هذا الإنجاز.

هداف أوروجواي التاريخي

يصنف كثيرون، المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بوصفه ضمن أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم، بعدما أبان خلال مسيرته سواءً مع الأندية الأوروبية أو مع السيليستي عن إمكانيات مذهلة.

وما زال لويس سواريز يلعب كرة القدم مع إنتر ميامي، لكنه بالطبع لم يعد كما كان بعد اعتزاله الدولي، تاركًا إرثًا لا ينسى مع المنتخب الأوروجواياني، إذ يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين بـ69 هدفًا.

وفي سياق آخر، اشتهر لويس سواريز بكونه لاعبًا مشاغبًا أوقف كثيرًا عن ممارسة كرة القدم بسبب سلوكيات سيئة، كـ"عض" المنافسين، والبصق على آخرين، وغيرها من المواقف المشابهة.

هداف درجة ثانية

تألق لاعب كولومبي اسمه لويس سواريز، صباح اليوم الأربعاء، بإحراز سوبر هاتريك في الفوز (6-3) على فنزويلا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

المهاجم صاحب الـ27 عامًا بات لاعبًا معروفًا إلى حد ما بين جماهير كرة القدم، الفترة الماضية، بسبب انتقاله هذا الصيف إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي لتعويض رحيل السويدي فيكتور جيوكيريس إلى أرسنال.

واستقدم سبورتينج لشبونة، لويس سواريز من ألميريا، بعد أن توج بهداف دوري الدرجة الثانية الإسباني في الموسم الماضي 2024-2025.