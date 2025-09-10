أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن التشكيل المثالي لأخر جولتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت الجولة قبل الأخيرة فوز منتخب الأرجنتين على فنزويلا بنتيجة 3-0، وانتصار البرازيل على تشيلي بنتيجة 3-0، كما حقق المنتخب الكولومبي الفوز على نظيره البوليفي.

أما في الجولة الأخيرة، خسر خلالها منتخب الأرجنتين الذي ضمن التأهل إلى المونديال القادم من نظيره المنتخب الإكوادوري بنتيجة 1-0، وهي نفس النتيجة التي خسرها منتخب البرازيل من بوليفيا.

التشكيل المثالي

أليسون بيكير (البرازيل) في حراسة المرمى.

في الدفاع: بييرو هنكابي (الإكوادور)، ويليان باتشو (الإكوادور)، جوستافو جوميز (باراجواي)، جييرمو فاريلا (أوروجواي).

في الوسط: جيفرسون ليرما (الكولومبي)، جيمس رودريجيز (كولومبيا)، ماتياس جالارزا (باراجواي).

في الهجوم: ميغيل أنخيل تيرسيرس (بوليفيا)، لويس سواريز (كولومبيا)، ليونيل ميسي (الأرجنتين).

يشار إلى أن ليونيل ميسي نجح في تسجيل هدفين في أخر مباراة له على ملعب الأرجنتين أمام منتخب فنزويلا، ليصل إلى 36 هدف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم طوال تاريخه.