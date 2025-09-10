المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ظهور ميسي وأليسون.. التشكيل المثالي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:22 م 11/09/2025
ميسي

ليونيل ميسي - قائد منتخب الأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن التشكيل المثالي لأخر جولتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت الجولة قبل الأخيرة فوز منتخب الأرجنتين على فنزويلا بنتيجة 3-0، وانتصار البرازيل على تشيلي بنتيجة 3-0، كما حقق المنتخب الكولومبي الفوز على نظيره البوليفي.

أما في الجولة الأخيرة، خسر خلالها منتخب الأرجنتين الذي ضمن التأهل إلى المونديال القادم من نظيره المنتخب الإكوادوري بنتيجة 1-0، وهي نفس النتيجة التي خسرها منتخب البرازيل من بوليفيا.

للتعرف على تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال اضغط هنا

التشكيل المثالي

أليسون بيكير (البرازيل) في حراسة المرمى.

في الدفاع: بييرو هنكابي (الإكوادور)، ويليان باتشو (الإكوادور)، جوستافو جوميز (باراجواي)، جييرمو فاريلا (أوروجواي).

في الوسط: جيفرسون ليرما (الكولومبي)، جيمس رودريجيز (كولومبيا)، ماتياس جالارزا (باراجواي).

في الهجوم: ميغيل أنخيل تيرسيرس (بوليفيا)، لويس سواريز (كولومبيا)، ليونيل ميسي (الأرجنتين).

يشار إلى أن ليونيل ميسي نجح في تسجيل هدفين في أخر مباراة له على ملعب الأرجنتين أمام منتخب فنزويلا، ليصل إلى 36 هدف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم طوال تاريخه.

الأرجنتين
الأرجنتين
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب البرازيل ميسي منتخب الأرجنتين أليسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg