إقالة مدربين بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026

أعلن منتخب فنزويلا إقالة مدربه الأرجنتيني فيرناندو باتيستا بعد فشل الفريق مجددا في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

ودخل منتخب فنزويلا، الذي يعد المنتخب الأمريكي الجنوبي الوحيد الذي فشل في بلوغ نهائيات البطولة عبر تاريخها، الجولة الأخيرة من التصفيات وهو يحتاج للفوز على كولومبيا لحجز المركز السابع الذي يضمن له التأهل لمباريات الملحق العالمي.

لكن فريق باتيستا تعرض للهزيمة بنتيجة 6-3 وفاز منافسه على البطاقة منتخب بوليفيا على البرازيل 1-0، ليتأهل لملحق تصفيات مونديال 2026.

وقال الاتحاد الفنزويلي إن مدربه باتيستا - 55 عاما- والذي قضى 20 شهرا في منصب المدير الفني، قد تمت إقالته بسبب عدم تحقيق الأهداف المنشودة.

إقالة مدرب بيرو

وعلى الجانب الآخر، أقال منتخب بيرو مدربه أوسكار إيبانيز والذي أنهى التصفيات في المركز التاسع (قبل الأخير).

وكان إيبانيز - 58 عاما- قد تم تعيينه كمدير فني لمنتخب بيرو بشكل مؤقت بعد إقالة خورخي فوساتي والذي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب بيرو في كأس العالم إلى نسخة عام 2018 في روسيا.

وتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي إلى نهائيات كأس العالم عن أمريكا الجنوبية.