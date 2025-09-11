المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إقالة مدربين بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:44 م 11/09/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم

أعلن منتخب فنزويلا إقالة مدربه الأرجنتيني فيرناندو باتيستا بعد فشل الفريق مجددا في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

ودخل منتخب فنزويلا، الذي يعد المنتخب الأمريكي الجنوبي الوحيد الذي فشل في بلوغ نهائيات البطولة عبر تاريخها، الجولة الأخيرة من التصفيات وهو يحتاج للفوز على كولومبيا لحجز المركز السابع الذي يضمن له التأهل لمباريات الملحق العالمي.

لكن فريق باتيستا تعرض للهزيمة بنتيجة 6-3 وفاز منافسه على البطاقة منتخب بوليفيا على البرازيل 1-0، ليتأهل لملحق تصفيات مونديال 2026.

وقال الاتحاد الفنزويلي إن مدربه باتيستا - 55 عاما- والذي قضى 20 شهرا في منصب المدير الفني، قد تمت إقالته بسبب عدم تحقيق الأهداف المنشودة.

إقالة مدرب بيرو

وعلى الجانب الآخر، أقال منتخب بيرو مدربه أوسكار إيبانيز والذي أنهى التصفيات في المركز التاسع (قبل الأخير).

وكان إيبانيز - 58 عاما- قد تم تعيينه كمدير فني لمنتخب بيرو بشكل مؤقت بعد إقالة خورخي فوساتي والذي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات.

وتعود آخر مشاركة لمنتخب بيرو في كأس العالم إلى نسخة عام 2018 في روسيا.

وتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي إلى نهائيات كأس العالم عن أمريكا الجنوبية.

 

تصفيات كأس العالم بيرو كأس العالم 2026 منتخب فنزويلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg