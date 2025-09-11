تياجو سيلفا يضع خط النهاية لمسيرته

بات تياجو سيلفا، مدافع ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق، أحد أبرز نجوم فريق فلومينينسي، بعد مشاركته الأساسية في فوز الفريق 2-0 على باهيا في ربع نهائي كأس البرازيل.

تياجو سيلفا يحدد ديسمبر موعدًا لاعتزاله

بعد المباراة، تحدث البرازيلي البالغ من العمر 40 عامًا عن مستقبله، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وقال سيلفا: "أريد الوصول إلى ديسمبر والفوز باللقب، لأنه سيكون عمليًا آخر مسيرتي"، مضيفًا أنه سعيد بالمساهمة في النجاحات الأخيرة للفريق، بعد أن سبق له تحقيق لحظات مماثلة مع جريميو في كأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وخاض اللاعب البرازيلي البالغ 40 عامًا هذا الموسم 30 مباراة مع فلومينينسي سجل خلالها هدفين، وساهم في تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.