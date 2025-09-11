المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تياجو سيلفا يضع خط النهاية لمسيرته

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:33 م 11/09/2025
تياجو سيلفا مدافع فلومينينسي

تياجو سيلفا

بات تياجو سيلفا، مدافع ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق، أحد أبرز نجوم فريق فلومينينسي، بعد مشاركته الأساسية في فوز الفريق 2-0 على باهيا في ربع نهائي كأس البرازيل.

تياجو سيلفا يحدد ديسمبر موعدًا لاعتزاله

بعد المباراة، تحدث البرازيلي البالغ من العمر 40 عامًا عن مستقبله، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وقال سيلفا: "أريد الوصول إلى ديسمبر والفوز باللقب، لأنه سيكون عمليًا آخر مسيرتي"، مضيفًا أنه سعيد بالمساهمة في النجاحات الأخيرة للفريق، بعد أن سبق له تحقيق لحظات مماثلة مع جريميو في كأس ليبرتادوريس العام الماضي.

وخاض اللاعب البرازيلي البالغ 40 عامًا هذا الموسم 30 مباراة مع فلومينينسي سجل خلالها هدفين، وساهم في تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كأس العالم للأندية تياجو سيلفا كأس البرازيل فلومينينسي اعتزال سيلفا الدوري البرازيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg