المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أنشيلوتي: نيمار يجب أن يثبت لياقته البدنية قبل كأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:56 م 13/09/2025
كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن موقفه من ضم نيمار لاعب سانتوس إلى قائمة السامبا خلال الفترة المقبلة.

واستبعد أنشيلوتي، نيمار من معسكري يونيو وسبتمبر الماضيين.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عبر شبكة ESPN: "لن نراقب أداء نيمار، بالطبع، الجميع يعرف موهبته، في كرة القدم الحديثة، للاستفادة من موهبته، يجب أن يتمتع اللاعب بلياقة بدنية جيدة، إذا كان في أفضل حالاته البدنية، فلن يواجه أي مشكلة في الانضمام إلى المنتخب الوطني".

وأضاف: "الجميع يتمنى أن يكون نيمار في المنتخب الوطني في حالة بدنية جيدة، تحدثتُ معه وقلتُ له، أمامك الوقت الكافي للاستعداد بأفضل شكل ممكن، والتواجد هناك ومساعدة الفريق على بذل قصارى جهده في كأس العالم".

وتابع مدرب ريال مدريد السابق: "تحدثتُ معه، جاء إلى الفندق قبل مباراة باراجواي في يونيو وتحدثنا في الأمر، كل شيء واضح، والفكرة لا تزال كما هي".

وأوضح: "سأختاره كلاعب وسط هجومي أو مهاجم، عليه أن يلعب في مركز الوسط، لا يستطيع اللعب على الأطراف لأن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى مهاجمين يتمتعون ببنية بدنية عالية، وهذا أمر بالغ الأهمية. يمكنه اللعب كلاعب وسط هجومي دون مشاكل".

وأشار إلى: "التحضير لكأس العالم في البرازيل يعد أمرا خاصا".

هناك فرصة لبقائي مع البرازيل بعد كأس العالم

وواصل: "وقّعت عقدًا لمدة عام واحد، بعد كأس العالم، كل شيء مفتوح، أعتقد أنه كان من الصواب في تلك اللحظة توقيع عقد لمدة عام واحد، لا أمانع في استمرار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لا مشكلة".

وأتم:"كما قلت، أنا سعيد جدًا هنا، وعائلتي سعيدة أيضًا، يُمكننا التفكير في الأمر، لدينا الوقت الكافي للحديث عن هذا، ولا مشكلة لديّ في الاستمرار، سيكون من الرائع البقاء حتى عام 2030".

مستقبل نيمار مع البرازيل على المحك بعد استبعاده من قائمة أنشيلوتي

البرازيل
البرازيل
أخبار إحصائيات
كأس العالم البرازيل أنشيلوتي نيمار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg