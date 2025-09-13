كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن موقفه من ضم نيمار لاعب سانتوس إلى قائمة السامبا خلال الفترة المقبلة.

واستبعد أنشيلوتي، نيمار من معسكري يونيو وسبتمبر الماضيين.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عبر شبكة ESPN: "لن نراقب أداء نيمار، بالطبع، الجميع يعرف موهبته، في كرة القدم الحديثة، للاستفادة من موهبته، يجب أن يتمتع اللاعب بلياقة بدنية جيدة، إذا كان في أفضل حالاته البدنية، فلن يواجه أي مشكلة في الانضمام إلى المنتخب الوطني".

وأضاف: "الجميع يتمنى أن يكون نيمار في المنتخب الوطني في حالة بدنية جيدة، تحدثتُ معه وقلتُ له، أمامك الوقت الكافي للاستعداد بأفضل شكل ممكن، والتواجد هناك ومساعدة الفريق على بذل قصارى جهده في كأس العالم".

وتابع مدرب ريال مدريد السابق: "تحدثتُ معه، جاء إلى الفندق قبل مباراة باراجواي في يونيو وتحدثنا في الأمر، كل شيء واضح، والفكرة لا تزال كما هي".

وأوضح: "سأختاره كلاعب وسط هجومي أو مهاجم، عليه أن يلعب في مركز الوسط، لا يستطيع اللعب على الأطراف لأن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى مهاجمين يتمتعون ببنية بدنية عالية، وهذا أمر بالغ الأهمية. يمكنه اللعب كلاعب وسط هجومي دون مشاكل".

وأشار إلى: "التحضير لكأس العالم في البرازيل يعد أمرا خاصا".

هناك فرصة لبقائي مع البرازيل بعد كأس العالم

وواصل: "وقّعت عقدًا لمدة عام واحد، بعد كأس العالم، كل شيء مفتوح، أعتقد أنه كان من الصواب في تلك اللحظة توقيع عقد لمدة عام واحد، لا أمانع في استمرار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لا مشكلة".

وأتم:"كما قلت، أنا سعيد جدًا هنا، وعائلتي سعيدة أيضًا، يُمكننا التفكير في الأمر، لدينا الوقت الكافي للحديث عن هذا، ولا مشكلة لديّ في الاستمرار، سيكون من الرائع البقاء حتى عام 2030".

مستقبل نيمار مع البرازيل على المحك بعد استبعاده من قائمة أنشيلوتي