أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر أكتوبر، والذي سيتخلله مواجهتين وديتين، في إطار استعدادات السامبا لقادم المنافسات.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض وديتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، والثانية ضد اليابان في الـ14 من الشهر ذاته.

واختار كارلو أنشيلوتي 26 لاعبًا للدخول في معسكر أكتوبر لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان، استعدادًا لقادم المنافسات في مختلف المسابقات.

قائمة البرازيل لمعسكر أكتوبر

شهدت اختيارات كارلو أنشيلوتي، استبعاد الثنائي رافينيا لاعب برشلونة، ونيمار جناح سانتوس، على إثر تعرضهما للإصابة خلال الفترة الماضية.

غاب أيضًا عن قائمة منتخب البرازيل، كل من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الثنائي أليساندرو ريبيرو، وأندري سانتوس.

وجاءت قائمة البرازيلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو، إيدرسون، هوجو سوزا.

خط الدفاع: كايو هنريكي، كارلوس أوجوستو، دوجلاس سانتوس، إيدير ميليتاو، فابريسيو برونو، جابرييل مجاليس، لوكاس بيرالدو، فانديرسون، ويسلي



خط الوسط: أندريه، برونو جيماريش، كاسيميرو، جواو جوميز، جويلينتون، لوكاس باكيتا

خط الهجوم: إستيفاو، جابرييل مارتينيلي، إيجور جيسوس، لويس هنريكي، ماتيوس كونيا، ريشارليسون، فينيسيوس جونيور، رودريجو