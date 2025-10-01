المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

- -
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استبعاد رافينيا وأليسون.. قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:40 م 01/10/2025
البرازيل

منتخب البرازيل

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر أكتوبر، والذي سيتخلله مواجهتين وديتين، في إطار استعدادات السامبا لقادم المنافسات.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض وديتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية في العاشر من شهر أكتوبر الجاري، والثانية ضد اليابان في الـ14 من الشهر ذاته.

واختار كارلو أنشيلوتي 26 لاعبًا للدخول في معسكر أكتوبر لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان، استعدادًا لقادم المنافسات في مختلف المسابقات.

قائمة البرازيل لمعسكر أكتوبر

شهدت اختيارات كارلو أنشيلوتي، استبعاد الثنائي رافينيا لاعب برشلونة، ونيمار جناح سانتوس، على إثر تعرضهما للإصابة خلال الفترة الماضية.

غاب أيضًا عن قائمة منتخب البرازيل، كل من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى الثنائي أليساندرو ريبيرو، وأندري سانتوس.

وجاءت قائمة البرازيلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو، إيدرسون، هوجو سوزا.

خط الدفاع: كايو هنريكي، كارلوس أوجوستو، دوجلاس سانتوس، إيدير ميليتاو، فابريسيو برونو، جابرييل مجاليس، لوكاس بيرالدو، فانديرسون، ويسلي

خط الوسط: أندريه، برونو جيماريش، كاسيميرو، جواو جوميز، جويلينتون، لوكاس باكيتا

خط الهجوم: إستيفاو، جابرييل مارتينيلي، إيجور جيسوس، لويس هنريكي، ماتيوس كونيا، ريشارليسون، فينيسيوس جونيور، رودريجو

البرازيل
البرازيل
أخبار إحصائيات
منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي أنشيلوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
موناكو

موناكو

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3

بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، ناثان آكي، ماركوس بيتينيلي، ماتيو كوفاسيتش، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، وريكو لويس.

تفاصيل المباراة
ما قبل المباراة
برشلونة

برشلونة

- -
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

4

وعلى مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، يجلس المهاجم البرتغالي جونسالو راموس إلى جانب الجناح الكوري الجنوبي لي كانج إن مع لاعب الوسط الفرنسي زائير إيمري ومواطنه المدافع لوكاس هيرنانديز.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg