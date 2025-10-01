تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن عودة رودريجو لقائمة السامبا، وموقف إيدير ميليتاو.

وكشف أنشيلوتي عن قائمة البرازيل لمعسكر شهر أكتوبر والذي سيتخلله مواجهتين وديتين ضد كوريا الجنوبية واليابان، في إطار استعدادات السامبا لقادم المنافسات.

استبعاد رافينيا وأليسون.. قائمة منتخب البرازيل لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان

من بين الأسماء العائدة إلى البرازيل هو رودريجو مهاجم ريال مدريد بعد تعافيه من إصابة الموسم الماضي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "رودريجو عاد لأنه يُقدم أداءً رائعًا، لا يلعب كثيرًا، ولكن كلما انضم للفريق، يُقدم أداءً جيدًا ويتمتع بلياقة بدنية ممتازة، إنه مُتحمس جدًا للتواجد هنا، إنه لاعب مهم جدًا للبرازيل لأنه قادر على اللعب في جميع المراكز الهجومية".

وأضاف: "الجميع يعرف رودريجو، لقد تجاوز صعوبات العام الماضي، وهو متحمس، ويتمتع بلياقة بدنية جيدة، أتمنى رؤيته معنا هنا".

وعن ضم ميليتاو مدافع ريال مدريد رغم إصابته، علق أنشيلوتي: "عانى ميليتاو من مشكلة في المباراة الأخيرة مع ريال مدريد، الأطباء على اتصال به، وتحدثتُ معه، وهو بخير، لنرَ إن كان سيلعب نهاية هذا الأسبوع، إن لم تكن لديه مشكلة، أريده أن يكون معنا".