أنهى خافيير ماسكيرانو الجدل الذي أثير حول لحظة توتر مزعومة بينه وبين ليونيل ميسي، حيث أكد المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي أن ما حدث خلال الهزيمة الساحقة 3-5 أمام شيكاغو فاير لم يكن سوى تبادل آراء تكتيكي حول استراتيجية الخصم.

ماسكيرانو ينفي التوتر مع ميسي

وأثار الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول ما إذا كان ماسكيرانو "يصرخ" في وجه نجم الفريق ميسي.

لكن نجم المنتخب الأرجنتيني السابق نفى ذلك تمامًا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مشيرًا إلى أن المناقشة كانت تركز على صعوبة اختراق الدفاع المنخفض لشيكاغو بعد تسجيلهما هدفين مبكرين.

وقال ماسكيرانو في تصريحات صحفية: "لا مشكلة مع ليو على الإطلاق، قالوا إنه يصرخ في وجهي، وكلامهم هراء تام".

وأضاف: "كنا نتحدث فقط عن التكتلات الدفاعية المنخفضة التي لجأ إليها شيكاغو، بعد هدفيهما الأوليين شكلوا كتلة دفاعية منخفضة جدًا، مما جعل المساحات بين الخطوط ضيقة للغاية".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته: "كانت المواجهة تعتمد كليًا على استغلال المساحات، لأنهم تراجعوا بكفاءة عالية، وصعب علينا إيجاد حلول في خط الوسط، هذا بالضبط ما رأيته، وهو ما ناقشناه لاحقًا في غرفة الملابس".