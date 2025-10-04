المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"كان نقاشًا تكتيكيًا".. ماسكيرانو يوضح لحظة التوتر مع ميسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:00 م 04/10/2025
ماسكيرانو وميسي

ماسكيرانو وميسي

أنهى خافيير ماسكيرانو الجدل الذي أثير حول لحظة توتر مزعومة بينه وبين ليونيل ميسي، حيث أكد المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي أن ما حدث خلال الهزيمة الساحقة 3-5 أمام شيكاغو فاير لم يكن سوى تبادل آراء تكتيكي حول استراتيجية الخصم.

ماسكيرانو ينفي التوتر مع ميسي

وأثار الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات حول ما إذا كان ماسكيرانو "يصرخ" في وجه نجم الفريق ميسي.

لكن نجم المنتخب الأرجنتيني السابق نفى ذلك تمامًا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مشيرًا إلى أن المناقشة كانت تركز على صعوبة اختراق الدفاع المنخفض لشيكاغو بعد تسجيلهما هدفين مبكرين.

وقال ماسكيرانو في تصريحات صحفية: "لا مشكلة مع ليو على الإطلاق، قالوا إنه يصرخ في وجهي، وكلامهم هراء تام".

وأضاف: "كنا نتحدث فقط عن التكتلات الدفاعية المنخفضة التي لجأ إليها شيكاغو، بعد هدفيهما الأوليين شكلوا كتلة دفاعية منخفضة جدًا، مما جعل المساحات بين الخطوط ضيقة للغاية".

واختتم ماسكيرانو تصريحاته: "كانت المواجهة تعتمد كليًا على استغلال المساحات، لأنهم تراجعوا بكفاءة عالية، وصعب علينا إيجاد حلول في خط الوسط، هذا بالضبط ما رأيته، وهو ما ناقشناه لاحقًا في غرفة الملابس". 

ميسي ماسكيرانو إنتر ميامي الدوري الأمريكي أخبار ميسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
غزل المحلة

غزل المحلة

71

تبديل للزمالك بدخول سيف الجزيري وخروج أحمد ربيع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg