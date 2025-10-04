كشفت تقارير أن منتخب أوروجواي، استقر على عدم ضم رونالد أراوخو للقائمة المستدعاة لمعسكر شهر أكتوبر الجاري، بعد أن ضمن تأهله إلى كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويخوض منتخب أوروجواي مواجهتين وديتين أمام جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، في ماليزيا وهو ما يعني رحلة سفر طويلة للغاية للاعبين، في المعسكر المقرر له أن يبدأ في مونتيفيديو.

دعم استثنائي لبرشلونة

قرر مارسيلو بييلسا عدم استدعاء أراوخو مدافع برشلونة، في الوقت الذي يعاني فيه اللاعب من بعض المشاكل البدنية، إذ حرص على الحفاظ عليه والقيام بضم لاعبين شباب تمهيدًا لظهورهما مستقبلًا.

وظهرت معاناة أراوخو في وقت سابق، وهو ما دفع فليك لاستبعاد اللاعب من التشكيلة الأساسية أمام باريس سان جيرمان، رغم أن هذا القرار تأثر أيضًا بما حدث قبل عامين.

وكان يثق أراوخو من أنه لن يُضطر للسفر، نظرًا لأهمية المباريات القادمة بعد فترة التوقف الدولي، وعلى رأسها الكلاسيكو أمام ريال مدريد.