الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

رغم خلاف إسبانيا مع برشلونة.. أوروجواي تدعم البلوجرانا بقرار استثنائي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:53 م 04/10/2025
أراوخو

رونالد أراوخو

كشفت تقارير أن منتخب أوروجواي، استقر على عدم ضم رونالد أراوخو للقائمة المستدعاة لمعسكر شهر أكتوبر الجاري، بعد أن ضمن تأهله إلى كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ويخوض منتخب أوروجواي مواجهتين وديتين أمام جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان، في ماليزيا وهو ما يعني رحلة سفر طويلة للغاية للاعبين، في المعسكر المقرر له أن يبدأ في مونتيفيديو.

دعم استثنائي لبرشلونة

قرر مارسيلو بييلسا عدم استدعاء أراوخو مدافع برشلونة، في الوقت الذي يعاني فيه اللاعب من بعض المشاكل البدنية، إذ حرص على الحفاظ عليه والقيام بضم لاعبين شباب تمهيدًا لظهورهما مستقبلًا.

وظهرت معاناة أراوخو في وقت سابق، وهو ما دفع فليك لاستبعاد اللاعب من التشكيلة الأساسية أمام باريس سان جيرمان، رغم أن هذا القرار تأثر أيضًا بما حدث قبل عامين.

وكان يثق أراوخو من أنه لن يُضطر للسفر، نظرًا لأهمية المباريات القادمة بعد فترة التوقف الدولي، وعلى رأسها الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

برشلونة أوروجواي رونالد أراوخو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
غزل المحلة

غزل المحلة

71

تبديل للزمالك بدخول سيف الجزيري وخروج أحمد ربيع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
