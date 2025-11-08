المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

2 2
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 0
17:00
فولهام

فولهام

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
تورينو

تورينو

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الفرنسي
لوهافر

لوهافر

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

38 عامًا مقابل 18.. ملعب لوسيل يستضيف لقاء الأحلام بين ميسي ويامال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:56 م 08/11/2025
ميسي

الدوحة تستضيف لقاء الأحلام

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موعد ومكان إقامة النسخة المقبلة من نهائي كوبا أمريكا – أوروبا الذي يجمع بين بطلي القارتين.

ليلة تنتظرها كرة القدم.. ميسي في آخر فصوله ويامال في بدايته

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، ستقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 27 مارس 2026 على ملعب لوسيل في الدوحة – قطر، في مواجهة استثنائية تجمع بين إسبانيا بطلة أوروبا، والأرجنتين حاملة لقب كوبا أمريكا.

وستحمل المباراة طابعًا خاصًا للغاية، إذ ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة بين ليونيل ميسي (38 عامًا) أسطورة التانجو، ولامين يامال (18 عامًا) النجم الصاعد في صفوف منتخب لاروخا وبرشلونة، في مشهد يجسد صدام الأجيال بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وكانت النسخة السابقة من البطولة، التي أقيمت عام 2022 على ملعب ويمبلي، قد شهدت فوز الأرجنتين بقيادة ميسي على إيطاليا بثلاثية نظيفة.

وأشار التقرير إلى أن إقامة المباراة تبقى مرهونة بتأهل منتخب إسبانيا إلى كأس العالم 2026، حيث يتصدر لاروخا مجموعته في التصفيات الأوروبية، ومن المتوقع أن يحسم تأهله رسميًا قريبًا.

أما في حال اضطراره لخوض الملحق، فقد يتم تعديل موعد المواجهة التاريخية أمام الأرجنتين.

إسبانيا الأرجنتين ليونيل ميسي لامين يامال ملعب لوسيل نهائي كوبا أمريكا أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg