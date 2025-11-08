استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موعد ومكان إقامة النسخة المقبلة من نهائي كوبا أمريكا – أوروبا الذي يجمع بين بطلي القارتين.

ليلة تنتظرها كرة القدم.. ميسي في آخر فصوله ويامال في بدايته

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، ستقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 27 مارس 2026 على ملعب لوسيل في الدوحة – قطر، في مواجهة استثنائية تجمع بين إسبانيا بطلة أوروبا، والأرجنتين حاملة لقب كوبا أمريكا.

وستحمل المباراة طابعًا خاصًا للغاية، إذ ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة بين ليونيل ميسي (38 عامًا) أسطورة التانجو، ولامين يامال (18 عامًا) النجم الصاعد في صفوف منتخب لاروخا وبرشلونة، في مشهد يجسد صدام الأجيال بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وكانت النسخة السابقة من البطولة، التي أقيمت عام 2022 على ملعب ويمبلي، قد شهدت فوز الأرجنتين بقيادة ميسي على إيطاليا بثلاثية نظيفة.

وأشار التقرير إلى أن إقامة المباراة تبقى مرهونة بتأهل منتخب إسبانيا إلى كأس العالم 2026، حيث يتصدر لاروخا مجموعته في التصفيات الأوروبية، ومن المتوقع أن يحسم تأهله رسميًا قريبًا.

أما في حال اضطراره لخوض الملحق، فقد يتم تعديل موعد المواجهة التاريخية أمام الأرجنتين.