أنشيلوتي لإندريك: عد إلى اللعب إذا أردت ارتداء قميص البرازيل مجددًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:02 م 11/11/2025
إندريك مهاجم ريال مدريد

أنشيلوتي يحذر إندريك

وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، رسالة واضحة إلى مهاجم السيليساو الشاب إندريك، مؤكدًا أن عودته إلى المنتخب الوطني مرهونة بانتظامه في المشاركة مع النادي الملكي.

أنشيلوتي يوجه نصيحة حاسمة لإندريك بشأن مستقبله الدولي

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة بلاكار البرازيلية: "تحدثت مع إندريك في بداية الموسم، كان مصابًا حينها، لكنه الآن بخير، عليه أن يناقش مع النادي ما هو الأفضل له، فهو لاعب صغير جدًا ولن تكون هذه آخر كأس عالم له، يمكنه اللعب في 2026، وربما أيضًا في 2030 و2034 وحتى 2038".

وأضاف المدرب الإيطالي: "من المهم أن يعود إلى الملعب ويظهر إمكانياته من جديد، هذا هو الطريق الصحيح لاستعادة مكانه مع السيليساو".

ويعد إندريك، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة، لكنه لم يستدع لمنتخب البرازيل منذ مارس الماضي بسبب قلة دقائق اللعب مع ريال مدريد هذا الموسم.

وكان المهاجم الشاب قد خاض الموسم الماضي 37 مباراة بقميص "الميرينجي"، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، لكنه وجد نفسه خارج حسابات التشكيلة الأساسية في الأشهر الأخيرة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن لاعب بالميراس السابق يرتبط بالانتقال إلى أولمبيك ليون الفرنسي بحثًا عن فرصة للمشاركة بانتظام.

 

البرازيل
البرازيل
أخبار إحصائيات
ريال مدريد أنشيلوتي المنتخب البرازيلي إندريك أولمبيك ليون كأس العالم 2026 السيليساو

