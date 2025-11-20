المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

في سن الأربعين.. فرناندينيو يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:32 م 20/11/2025
فيرناندينيو

لاعب الوسط البرازيلي السابق فرناندينيو

أعلن لاعب الوسط البرازيلي السابق فرناندينيو، اليوم، اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالألقاب، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية عن وسائل الإعلام البرازيلية.

نهاية مسيرة أسطورة الوسط البرازيلي فرناندينيو

وقال النجم البرازيلي: "أنا متعب بالفعل، لقد أرهقت نفسي بالركض لأكثر من 30 دقيقة اليوم، في كرة القدم، لم يعد هناك ما يحفزني، لقد حققت الكثير في هذه الرياضة واستمتعت بكل ما استطعت، الآن حان وقت الاستمتاع مع عائلتي".

ويبلغ فرناندينيو من العمر 40 عامًا، وكان بلا فريق منذ يناير 2025 بعد مغادرته نادي أتلتيكو باراناينسي.

وسبق له اللعب في أندية كبرى مثل شاختار دونيتسك ومانشستر سيتي، حيث ترك بصمة واضحة، وفاز مع الأخير بـ13 لقبًا كبيرًا وشارك في 383 مباراة خلال فترة رائعة استمرت تسع سنوات.

وكان فرناندينيو ينوي دائمًا إنهاء مسيرته في موطنه مع أتلتيكو باراناينسي، وعاد إلى النادي البرازيلي بعد مغادرته لمانشستر سيتي في سن 37 عامًا.

لكن الإصابة الأخيرة التي لحقت به، والتي تستدعي غيابًا يصل إلى خمسة أشهر، جعلت من الصعب عليه العودة إلى الملاعب، ليضع بذلك نقطة النهاية لمسيرته الكروية.

 

شاختار دونيتسك فرناندينيو مانشستر سيتي – أتلتيكو باراناينسي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

