في سن الأربعين.. فرناندينيو يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن لاعب الوسط البرازيلي السابق فرناندينيو، اليوم، اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالألقاب، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية عن وسائل الإعلام البرازيلية.

نهاية مسيرة أسطورة الوسط البرازيلي فرناندينيو

وقال النجم البرازيلي: "أنا متعب بالفعل، لقد أرهقت نفسي بالركض لأكثر من 30 دقيقة اليوم، في كرة القدم، لم يعد هناك ما يحفزني، لقد حققت الكثير في هذه الرياضة واستمتعت بكل ما استطعت، الآن حان وقت الاستمتاع مع عائلتي".

ويبلغ فرناندينيو من العمر 40 عامًا، وكان بلا فريق منذ يناير 2025 بعد مغادرته نادي أتلتيكو باراناينسي.

وسبق له اللعب في أندية كبرى مثل شاختار دونيتسك ومانشستر سيتي، حيث ترك بصمة واضحة، وفاز مع الأخير بـ13 لقبًا كبيرًا وشارك في 383 مباراة خلال فترة رائعة استمرت تسع سنوات.

وكان فرناندينيو ينوي دائمًا إنهاء مسيرته في موطنه مع أتلتيكو باراناينسي، وعاد إلى النادي البرازيلي بعد مغادرته لمانشستر سيتي في سن 37 عامًا.

لكن الإصابة الأخيرة التي لحقت به، والتي تستدعي غيابًا يصل إلى خمسة أشهر، جعلت من الصعب عليه العودة إلى الملاعب، ليضع بذلك نقطة النهاية لمسيرته الكروية.