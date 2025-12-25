المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"ملك الأمريكتين".. ميسي ينافس على جائزة لم يحققها من قبل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:54 م 25/12/2025
ميسي

ميسي ينافس على جائزة جديدة

لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرشحًا لإضافة جائزة فردية جديدة إلى خزائنه، رغم اقترابه من عامه الثامن والثلاثين.

"ملك الأمريكتين".. حلم جديد لميسي

ويتواجد قائد منتخب الأرجنتين ولاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ملك الأمريكتين"، التي تمنحها صحيفة "إل باييس"، إلى جانب مواطنيه لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، والأوروجواياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنجو البرازيلي.

وعلى الرغم من المسيرة الحافلة بالبطولات الفردية والجماعية، لم يسبق لميسي التتويج بهذه الجائزة.

ويعزز ميسي حظوظه بعد قيادته إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوري الأمريكي، إلى جانب ضمان تأهل منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم 2026.

ويواجه ميسي منافسة قوية، إذ يتسلح لاوتارو مارتينيز بتتويجه بلقب كأس ريكوبا سود أمريكانا، بينما يعد دي أراسكايتا أحد أبرز نجوم فلامنجو، الذي حصد لقبي كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 31 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الكشف عن أفضل اللاعبين واللاعبات في قارة أمريكا لعام 2025.

