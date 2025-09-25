أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للحصول على جوائز الأفضل لعام 2025.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الأفضل في آسيا بالعاصمة السعودية الرياض يوم 16 أكتوبر المقبل.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيستضيف النسخة رقم 29 من حفل جوائز الأفضل، والتي تشمل 20 فئة مختلفة.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا عارف أيمن (نادي جوهور دار التعظيم ومنتخب ماليزيا) وأكرم عفيف (السد وقطر) وسالم الدوسري (الهلال والسعودية).

كما يتنافس على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة (رجال) مهدي تاريمي (إنتر ميلان/أولمبياكوس وإيران) وتاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد واليابان) ولي كانج-إين (باريس سان جيرمان وجمهورية كوريا).

وتضم قائمة المرشحين على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا (رجال) أليكس بادولاتو (ملبورن فيكتوري وأستراليا) وحامد يوسف (الاتحاد والسعودية) وصدر الدين حسنوف (بونيودكور وأوزبكستان).

وبشأن جائزة أفضل مدرب في آسيا (رجال)، يتنافس تريفور مورجان (منتخب أستراليا تحت 20 عاماً) وري سونج هو (منتخب كوريا الشمالية للشابات تحت 20 عاماً) وسونج سونج جون (منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للناشئات تحت 17 عاماً).

وبخلاف ذلك، هناك جوائز أخرى تتعلق بالسيدات (أفضل لاعبة داخل وخارج آسيا، أفضل مدربة، وأفضل لاعبة شابة).