لقيادته نحو حلم المونديال.. كانافارو يقترب من تدريب منتخب أوزبكستان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:33 م 02/10/2025
كانافارو

أسطورة كرة القدم الإيطالية فابيو كانافارو

اقترب أسطورة كرة القدم الإيطالية فابيو كانافارو من خوض تجربة تدريبية جديدة على المستوى الدولي، حيث يستعد لتولي قيادة منتخب أوزبكستان الأول.

كانافارو يوافق على تدريب منتخب أوزبكستان

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن كانافارو أعطى موافقته الشفهية على تدريب المنتخب الأوزبكي، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح رومانو أن جميع شروط العقد تم الاتفاق عليها بالفعل، مع توقع استكمال التوقيع الرسمي خلال الساعات الـ24 المقبلة.

إنجازات أوزبكستان القارية

ويشارك منتخب أوزبكستان في كأس العالم 2026 بعد أن حجز مقعده في النهائيات.

ويبقى أفضل إنجاز له على الصعيد القاري هو احتلال المركز الرابع في كأس آسيا 2011 بقطر، عقب فوزه على الأردن في ربع النهائي (2-1) قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام أستراليا بسداسية في نصف النهائي.

محطة دينامو زغرب

وكان كانافارو، الحائز على كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي بصفته قائدًا للفريق، قد أُقيل من تدريب دينامو زغرب الكرواتي في أبريل الماضي، بعد خروج الفريق من سباق المنافسة على اللقب المحلي.

وقد تولى المهمة في ديسمبر 2023 بعقد يمتد حتى 2026، وقاد الفريق في 14 مباراة رسمية، حقق خلالها 5 انتصارات متتالية في الدوري، وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

كما خرج من دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف بعدما أنهى مرحلة المجموعات في المركز 25، في حين تأهل أول 24 فريقًا فقط للدور التالي.

أوزبكستان
أوزبكستان
أخبار إحصائيات
