كلام فى الكورة
منتخب السعودية يتحدى "ذكرى 2010 السيئة" لحسم التأهل لكأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:36 ص 07/10/2025
السعودية

منتخب السعودية

ينتظر منتخب السعودية مهمة محفوفة بالمخاطر عندما يواجه إندونيسيا والعراق في مباراتين حاسمتين ضمن ملحق آسيا المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وتلعب السعودية مع إندونيسيا والعراق يومي 8 و14 أكتوبر في مدينة جدة.

وكان المنتخب السعودي فشل في حجز بطاقة التأهل المباشر عن مجموعته في المرحلة السابقة من التصفيات المونديالية.

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول بين المنتخبات الثلاثة في المجموعة الأولى من الملحق إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف العام المقبل.

ويأمل الفرنسي هيرفي رينارد في تجنب الحسابات المعقدة مرة أخرى، حيث أن المركز الأول هو الضمانة الوحيدة للتأهل إلى المونديال، كونه يصعد بصاحبه مباشرة إلى النهائيات، بينما يمتلك الوصيف فرصة صعبة عندما يخوض ملحقا دوليا مع منتخبات من قارات أخرى.

ذكرى 2010 السيئة

لا تحمل فكرة الملحق الآسيوي ذكريات سعيدة بالنسبة للمنتخب السعودي، ففي المرة الوحيدة التي خاض فيها دور الملحق كان في تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

والتقت السعودية في ملحق 2010 مع البحرين وتعادلا ذهاب في المنامة سلبيًا.

وفي لقاء الإياب في الرياض، عاشت الجماهير دراما حقيقية بعدما سجل حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق هدفا متأخرا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع تقدم به للسعودية 2 - 1، وكان ذلك كافيا للتأهل، لكن بعد دقيقتين، سجل إسماعيل عبداللطيف هدفا قاتلا للبحرين صعد به للمرحلة التالية والتي لم يتأهل عنها منتخب البحرين ليفشل في تجاوز عقبة نيوزيلندا.

قائمة السعودية في ملحق كأس العالم

حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار

الدفاع: سعود عبد الحميد، علي مجرشي، حسان تمبكتي، سعد آل موسى، محمد سليمان، جهاد ذكري، متعب الحربي، نواف بوشل

الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، زياد الجهني، مصعب الجوير، علي الحسن، ناصر الدوسري، مروان الصحفي، مهند آل سعد، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، أيمن يحيى، عبد الرحمن العبود، سالم الدوسري

الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري

تصفيات كأس العالم العراق منتخب السعودية رينارد إندونيسيا ملحق كأس العالم

