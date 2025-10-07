كيروش يثق في قدرته على قيادة منتخب عمان إلى كأس العالم

أبدى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب العماني تفاؤله إزاء قدرة فريقه على التاهل لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب العماني غدا الأربعاء مضيفه المنتخب القطري في المرحلة الرابعة من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة حيث يأمل منتخب عمان في تحقيق انتصار ثمين يمنحه الأفضلية في سباق التأهل، قبل المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الإماراتي يوم السبت 11 أكتوبر الجاري.

وقال كيروش اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سنلعب أمام قطر ثم الإمارات، ونحن مستعدون تماما ولدينا الحافز والثقة لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل".

وأضاف: "اللاعبون جاهزون وملتزمون بتقديم أفضل ما لديهم في المباراة، وسنلعب بروح عالية ومنافسة كبيرة وبهدف واحد، مهما بلغت الصعوبات والتحديات التي قد نواجهها".

وأوضح: "فرص جميع المنتخبات متساوية، ولاعبونا أقوى وأكثر وعيا بأهمية المرحلة، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، والأهم هو تحقيق نتيجة إيجابية في هاتين المباراتين".

وأتم: "ندرك أن لكل منتخب نقاط قوة وضعف، لذلك نحرص على أن يكون اللاعبون على أتم التركيز ويتفادون الأخطاء".