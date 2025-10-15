المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"لم أر هذا في مسيرتي".. مدرب العراق ينتقد نظام تصفيات كأس العالم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:49 ص 15/10/2025
جراهام أرنولد

جراهام أرنولد مدرب العراق

شكك الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، في عدالة النظام الحالي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد أن أخفق فريقه في التأهل المباشر للنهائيات المقررة الصيف المقبل.

منتخب العراق تعادل سلبيا مع نظيره السعودي، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الدور الرابع بتصفيات آسيا للمونديال، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة بفارق الأهداف خلف "الأخضر" الذي تأهل للنهائيات.

ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السعودية وقطر حقوق استضافة المجموعتين اللتين ضمت كلا منهما 3 منتخبات خلال الفترة الدولية الحالية، وانتهت تلك المرحلة بتأهل كلا المنتخبين مباشرة، بينما ينافس العراق والإمارات في دور فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي.

وانضم أرنولد إلى كارلوس كيروش، مدرب منتخب عمان، في انتقاد نظام تلك المرحلة من التصفيات، وقال في مؤتمر صحفي بعد مواجهة السعودية: "أنا فخور للغاية باللاعبين خاصة في ظل النظام الحالي للتصفيات".

وأضاف: "ليس من قبيل المصادفة أن يتأهل الفريق الذي حصل على راحة 6 أيام في كل مجموعة".

وأوضح: "لم يسبق لي أن رأيت في مسيرتي التدريبية هذا النوع من المباريات بهذا الشكل، عندما كنت مع منتخب أستراليا قيل لنا جميعا إن هذه التصفيات ستكون في ملعب محايد".

وواصل: "الأمر مشابه لما حدث في المجموعة الأخرى حيث تأهلت قطر بعد 6 أيام راحة".

وحصل منتخبا العراق وإندونيسيا في المجموعة الثانية على 3 أيام راحة فقط بين مباراتيهما في جدة، بينما كان لدى الإمارات وعمان جدول مباريات مماثل في الدوحة، أما السعودية وقطر فقد استفادا من 6 أيام راحة.

وكان كيروش قد أثار هذه المسألة قبل تعادل منتخب عمان مع المنتخب القطري بدون أهداف في الدوحة يوم الأربعاء الماضي.

وأردف أرنولد: "قدم اللاعبون كل ما لديهم، حصلوا على 4 نقاط، لم نستقبل أي هدف في هذه البطولة، لكننا ما زلنا في سباق التأهل".

واستمر: "يجب على جميع وسائل الإعلام والجماهير العراقية أن يكونوا إيجابيين لأننا وصلنا إلى المرحلة التالية بمباريات في نوفمبر، لذا فإن التأهل لكأس العالم مستمر".

وأتم: "أعتذر للجماهير العراقية لكن عليهم أن يفهموا أننا ما زلنا في سباق التأهل، علينا أن نبقى إيجابيين".

