حسم التعادل الإيجابي قمة الإمارات ضد العراق بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، في ملحق كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة الإمارات ضد العراق على استاد محمد بن زايد في ذهاب المرحلة الخامسة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب بملعب البصرة، على أن يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي الذي سيشارك به 6 منتخبات (من مختلف القارات) يصعد منها 2 للنهائيات.

ودخل منتخب الإمارات المباراة بتشكيلة مكونة من: "خالد عيسى، روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، ماركوس ميلوني، علاء الدين زهير، عبدالله رمضان، يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، لوان بيريرا، حارب عبدالله، سلطان عادل".

وجاء تشكيل العراق كالتالي: "جلال حسن، حسين حيدر علي، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، أكام هاشم، إيمار شير، ماركو فرج، علي الحمادي، أمير العماري، علي جاسم، مهند علي".

افتتح المنتخب العراقي التسجيل مبكرًا بعد 10 دقائق من انطلاق اللقاء.

وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء منتخب الإمارات وقابلها علي الحمادي بتسديدة صاروخية داخل الشباك، لتتقدم العراق النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 18 نجح المنتخب الإماراتي في تسجيل هدف التعادل عن طريق لوان بيريرا.

وجاء هدف التعادل بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء وحولها لوان بيريرا رأسية قوية على يسار حارس العراق، لتتعادل الإمارات بنتيجة 1-1.

وتعملق خالد عيسى حارس منتخب الإمارات في الدقيقة 30 بعدما تصدى لتسديدة علي الحمادي ببراعة.

وظهر عيسى مجددًا في الدقيقة 45 بعدما تصدى لرأسية قوية، ليحافظ على تعادل الإمارات في الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الإمارات والعراق.

وجاءت بداية الشوط الثاني أكثر هدوءًا ولم يشهد فرص خطيرة من جانب المنتخبين.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعد أن ضغط المنتخب الإماراتي بكل قوة، وسجل "الأبيض" هدفا قاتلا في الدقيقة 90+6 أمام العراق ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل بعد تأكيد من تقنية الفيديو.

وانتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بين الإمارات والعراق بنتيجة 1-1، ليتأجل حسم التأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم إلى مباراة الإياب بالبصرة يوم الثلاثاء المقبل.