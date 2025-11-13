المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيرلندا

أيرلندا

2 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

4 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب الإمارات: لن نتنازل عن فرصة التأهل للملحق العالمي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:26 م 13/11/2025
الإمارات ضد العراق

الإمارات ضد العراق

اعترف الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات بصعوبة المباراة ضد العراق، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس في مُلحق تصفيات كأس العالم.

وتعادل منتخبا الإمارات والعراق 1 - 1 على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، في ذهاب مرحلة ملحق آسيا المؤهل للملحق العالمي.

هدف ملغي في الـ+90.. التعادل يؤجل حسم قمة الإمارات والعراق إلى موقعة البصرة (فيديو)

ومن المقرر أن تقام مباراة الإمارات والعراق يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب من الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي.

وأكد كوزمين في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن البداية لم تكن موفقة بالنسبة للمنتخب الإماراتي في المباراة، لكن أداء فريقه تحسن في الشوط الثاني رغم الصعوبات.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية: "اللاعبون حاولوا العودة في الشوط الثاني، لكننا واجهنا صعوبة في بناء الهجمات".

وأكمل: "فرص المنتخبين في التأهل مازالت متساوية نظريا، سنلعب بقوة وشجاعة في مباراة الإياب من أجل تحقيق التأهل إلى الملحق العالمي".

واختتم مدرب المنتخب الإماراتي حديثه: "دعم جماهيرنا كان أجمل ما في المباراة".

بعد تعادل الإمارات والعراق.. كيف يُحسم التأهل إلى الملحق العالمي لكأس العالم؟

 

 

تصفيات كأس العالم منتخب الإمارات منتخب الامارات منتخب العراق ملحق كأس العالم الإمارات ضد العراق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg