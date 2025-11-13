مدرب الإمارات: لن نتنازل عن فرصة التأهل للملحق العالمي

اعترف الروماني أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات بصعوبة المباراة ضد العراق، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس في مُلحق تصفيات كأس العالم.

وتعادل منتخبا الإمارات والعراق 1 - 1 على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، في ذهاب مرحلة ملحق آسيا المؤهل للملحق العالمي.

هدف ملغي في الـ+90.. التعادل يؤجل حسم قمة الإمارات والعراق إلى موقعة البصرة (فيديو)

ومن المقرر أن تقام مباراة الإمارات والعراق يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب من الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي.

وأكد كوزمين في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن البداية لم تكن موفقة بالنسبة للمنتخب الإماراتي في المباراة، لكن أداء فريقه تحسن في الشوط الثاني رغم الصعوبات.

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية: "اللاعبون حاولوا العودة في الشوط الثاني، لكننا واجهنا صعوبة في بناء الهجمات".

وأكمل: "فرص المنتخبين في التأهل مازالت متساوية نظريا، سنلعب بقوة وشجاعة في مباراة الإياب من أجل تحقيق التأهل إلى الملحق العالمي".

واختتم مدرب المنتخب الإماراتي حديثه: "دعم جماهيرنا كان أجمل ما في المباراة".

