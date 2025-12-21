المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يعلن إطلاق بطولة دوري الأمم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:20 ص 21/12/2025
جماهير

جماهير

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتزامه إطلاق دوري الأمم وذلك لتعزيز فرص التطوير.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي، أنه سيتم إطلاق بطولة دوري الأمم الأسيوية، كجزء من تطوير المنظمة لتعزيز فرص التطور والاستثمار.

وقال بيان الاتحاد الآسيوي: "تماشيًا مع الإصلاحات الناجحة الأخيرة في جميع أنحاء منظومة مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يواصل الاتحاد السعي وراء المبادرات الاستراتيجية التي تدعم النمو المستدام والتوازن التنافسي والتعرض الهادف للمباريات، مع تحسين اليقين بشأن جدول المباريات للمنتخبات الوطنية".

وأضاف: "لا يزال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يركز على توفير مسارات تطوير عالية الجودة ومتسقة لاتحاداته، بما يتماشى مع رؤيته طويلة الأمد للنهوض بكرة القدم في جميع أنحاء آسيا". وتابع: "ومع ذلك، أصبح الاستخدام الفعال لفترات المباريات الدولية التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكثر صعوبة بسبب محدودية توافر الخصوم، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية، مما يقلل في كثير من الأحيان من القيمة الرياضية للمباريات الدولية".

"أبرزت هذه التحديات الحاجة إلى إطار تنافسي أكثر تنظيمًا وقابلية للتنبؤ واستدامة للمنتخبات الوطنية، وبعد مراجعة داخلية شاملة وعملية تشاور، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبدئيًا إطلاق دوري أمم آسيا. ويهدف هذا الدوري المقترح إلى ضمان مباريات دولية منتظمة وذات مغزى خلال فترات التوقف الدولي للمباريات، وتعزيز التوازن التنافسي من خلال مباريات مصنفة حسب المستوى، وتحسين كفاءة التكاليف عبر التنسيق المركزي، وتوفير مسارات تقدم أوضح للمنتخبات الوطنية.

وأوضح البيان: "وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتوك سيري ويندسور جون: "تمثل بطولة دوري الأمم الآسيوية خطوة هامة إلى الأمام في التزامنا المستمر بدعم تطوير اتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 47 اتحاداً. ومن خلال تقديم منصة منافسة منظمة خلال فترات توقف المباريات الدولية للفيفا، مع مزيد من الاستقرار في الجدول الزمني وحوافز رياضية واضحة، فإننا نهدف إلى ضمان الوصول المستمر إلى مباريات عالية الجودة مع معالجة التحديات اللوجستية والمتعلقة بالتكاليف التي تواجهها المنتخبات الوطنية."

وواصل: "بالإضافة إلى الفوائد الرياضية، فقد شهدنا أيضًا اهتمامًا قويًا وطلبًا متزايدًا من شركائنا التجاريين على بطولة على غرار دوري الأمم الأوروبية، مما يعكس جاذبيتها للجماهير والمذيعين وأصحاب المصلحة على حد سواء وقدرتها على تقديم منتج كرة قدم دولي أكثر إقناعًا وقابلية للتسويق."

وأتم: "سيتم مناقشة المزيد من التفاصيل المتعلقة بشكل المسابقة وجدولها الزمني وتنفيذها من خلال لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذات الصلة ومشاورات أصحاب المصلحة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قد أعلن بالأمس إطلاق بطولة دوري الأمم الأفريقية.

الاتحاد الآسيوي دوري الأمم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg