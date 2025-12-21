رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يعلن إطلاق بطولة دوري الأمم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتزامه إطلاق دوري الأمم وذلك لتعزيز فرص التطوير.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي، أنه سيتم إطلاق بطولة دوري الأمم الأسيوية، كجزء من تطوير المنظمة لتعزيز فرص التطور والاستثمار.

وقال بيان الاتحاد الآسيوي: "تماشيًا مع الإصلاحات الناجحة الأخيرة في جميع أنحاء منظومة مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يواصل الاتحاد السعي وراء المبادرات الاستراتيجية التي تدعم النمو المستدام والتوازن التنافسي والتعرض الهادف للمباريات، مع تحسين اليقين بشأن جدول المباريات للمنتخبات الوطنية".

وأضاف: "لا يزال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يركز على توفير مسارات تطوير عالية الجودة ومتسقة لاتحاداته، بما يتماشى مع رؤيته طويلة الأمد للنهوض بكرة القدم في جميع أنحاء آسيا". وتابع: "ومع ذلك، أصبح الاستخدام الفعال لفترات المباريات الدولية التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكثر صعوبة بسبب محدودية توافر الخصوم، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية، مما يقلل في كثير من الأحيان من القيمة الرياضية للمباريات الدولية".

"أبرزت هذه التحديات الحاجة إلى إطار تنافسي أكثر تنظيمًا وقابلية للتنبؤ واستدامة للمنتخبات الوطنية، وبعد مراجعة داخلية شاملة وعملية تشاور، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مبدئيًا إطلاق دوري أمم آسيا. ويهدف هذا الدوري المقترح إلى ضمان مباريات دولية منتظمة وذات مغزى خلال فترات التوقف الدولي للمباريات، وتعزيز التوازن التنافسي من خلال مباريات مصنفة حسب المستوى، وتحسين كفاءة التكاليف عبر التنسيق المركزي، وتوفير مسارات تقدم أوضح للمنتخبات الوطنية.

وأوضح البيان: "وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتوك سيري ويندسور جون: "تمثل بطولة دوري الأمم الآسيوية خطوة هامة إلى الأمام في التزامنا المستمر بدعم تطوير اتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 47 اتحاداً. ومن خلال تقديم منصة منافسة منظمة خلال فترات توقف المباريات الدولية للفيفا، مع مزيد من الاستقرار في الجدول الزمني وحوافز رياضية واضحة، فإننا نهدف إلى ضمان الوصول المستمر إلى مباريات عالية الجودة مع معالجة التحديات اللوجستية والمتعلقة بالتكاليف التي تواجهها المنتخبات الوطنية."

وواصل: "بالإضافة إلى الفوائد الرياضية، فقد شهدنا أيضًا اهتمامًا قويًا وطلبًا متزايدًا من شركائنا التجاريين على بطولة على غرار دوري الأمم الأوروبية، مما يعكس جاذبيتها للجماهير والمذيعين وأصحاب المصلحة على حد سواء وقدرتها على تقديم منتج كرة قدم دولي أكثر إقناعًا وقابلية للتسويق."

وأتم: "سيتم مناقشة المزيد من التفاصيل المتعلقة بشكل المسابقة وجدولها الزمني وتنفيذها من خلال لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذات الصلة ومشاورات أصحاب المصلحة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، قد أعلن بالأمس إطلاق بطولة دوري الأمم الأفريقية.