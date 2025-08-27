المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم غيابه عن مباريات نيوكاسل.. استدعاء ألكسندر إيزاك لمنتخب السويد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:43 م 27/08/2025
إيزاك

ألكسندر إيزاك

أعلن جون دال توماسون، مدرب منتخب السويد، عن قائمة فريقه للتوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب السويد لبدء مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلعب مباراتين خارج أرضه ضد سلوفينيا وكوسوفو يومي 5 و8 سبتمبر المقبل على الترتيب.

بعد اهتمام تشيلسي.. برشلونة يحدد سعر فيرمين لوبيز

وشهدت قائمة السويد لمباراتي سلوفينيا وكوسوفو استدعاء ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، على الرغم من الجدل الذي يحيط بمستقبله منذ عدة أسابيع، والذي تسبب في غيابه عن مباريات فريقه استعدادا للموسم الجديد، وكذلك عن أول جولتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما أكده الاتحاد السويدي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، فإن إيزاك "أجرى حوارا جيدا مع جون دال توماسون"، سينضم على أساسه إلى المعسكر في الذي يبدأ يوم الإثنين المقبل.

وقال مدرب المنتخب السويدي: "أنا سعيد جدا برغبة ألكسندر إيزاك في الانضمام إلى الفريق، فهو لاعب مميز".

وأوضح: "وضعه الحالي ليس مثاليا، ولم يتدرب مع الفريق، لكنه لاعب قادر على حسم المباريات، ويريد أن يكون جزءا من فريقنا، المشاركة في كأس ​​العالم مهمة لألكسندر إيزاك".

مفاجأة.. مانشستر سيتي يستهدف أرنولد في يناير

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن إيزاك أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل، حيث يسعى للانتقال إلى ليفربول الذي قدّم عرضا لضم اللاعب مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، قابله "الماجبايز" بالرفض.

وكان إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، أكد استمرار غياب إيزاك عن اللعب مع الفريق واستمرار تدربه منفردا، ولم يتضح حتى الآن موعد عودته للمباريات.

وكشف اللاعب السويدي إيزاك عن موقفه من الأمر علنا قبل أيام، واتهم نيوكاسل بأنه لم يف بوعده مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على الاستمرار ومؤكدا أن رحيله سيكون أفضل للجميع، مما زاد التكهنات حول مستقبله.

وجاء رد نيوكاسل أنه أوضح شروطه لبيع اللاعب هذا الصيف وأن العروض لم تف بتلك الشروط وأنه لا يتوقع حدوث ذلك.

نيوكاسل يونايتد منتخب السويد ألكسندر إيزاك

