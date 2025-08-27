المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديشامب يتحدث عن.. ضم رابيو.. استبعاد إيكيتيكي.. وموقف جيرو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:54 م 27/08/2025
منتخب فرنسا

منتخب فرنسا

تحدث ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن اختياراته للقائمة المستدعاة لخوض مواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويضرب منتخب فرنسا موعدًا مع نظيره أوكرانيا في بولندا، يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، قبل أن يواجه آيسلندا في التاسع من الشهر ذاته في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.

غياب إيكيتيكي.. قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات كأس العالم

تواجد رابيو

شهدت قائمة منتخب فرنسا، تواجد أدريان رابيو لاعب مارسيليا، تزامنًا مع قرار ناديه بعرضه للبيع عن صفوف الفريق على إثر أزمة حدثت في غرفة الملابس مع زميله جوناثان تحت أنظار روبيرتو دي زيربي.

وقال ديشان في تصريحات صحفية: "رابيو قام بالتحضير للموسم وخاض مباريات ودية، وفي أول مباراة له حدث ما حدث، الأمر ليس سهلًا بالنسبة له، ولا أعرف ما الذي سيحدث من الآن وحتى يوم الإثنين".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعلمه هو أنه يوم الإثنين ستكون الأمور قد حُسمت، لا أعرف في أي اتجاه، لكن موقفه سيكون واضحًا".

وأكمل: "هذه الأمور ليست سهلة على الإطلاق عندما تأخذ أبعادًا إعلامية ويبدأ العديد من الأشخاص في التعبير عن آرائهم، ولا أقول من المخطئ أو من على صواب، لقد تحدثت معه وأعرف ما قاله لي".

وزاد: "أنا متمسك بأدريان لما يقدمه وما هو قادر على فعله، وكان من المهم بالنسبة لي أن أعرف حالته الذهنية بالنسبة للمباراتين المهمتين للغاية".

استدعاء ريان شرقي.. قائمة منتخب فرنسا لتوقف يونيو

موقف جيرو وتوليسو

غاب أوليفييه جيرو وكورنتان توليسو، عن قائمة منتخب فرنسا، لمواجهتي تصفيات كأس العالم.

وعلق ديشامب: "جيرو كان واضحًا نعم، قال أيضًا لا تقل أبدًا أبدًا لكنني سعيد جدًا بأن الأمور سارت بهذه الطريقة، لقد كان لاعبًا مهمًا للغاية، وحاسمًا بالنسبة لنا، وساهم في تحقيق ألقاب".

وأوضح: "توليسو قدم موسمًا جيدًا، والأهم أنه تخلّص من مشكلاته البدنية ونحن نتابعه، لكنه غير موجود حاليًا، وهناك منافسة كبيرة على المراكز".

غياب إيكيتيكي

وانتقل للحديث عن غياب إيكيتيكي، قائلًا: "لقد كنا نتابعه بالفعل في آينتراخت فرانكفورت، ومن الجيد بالنسبة له ما يقدمه الآن إنه أمر رائع أن يكون فعّالًا، لكن هناك منافسة كبيرة، لن أراكم اللاعبين، لكنه يمتلك الإمكانيات للانضمام إلى منتخب فرنسا".

مباراة فرنسا القادمة
منتخب فرنسا جيرو أدريان رابيو هوجو إيكيتيكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات