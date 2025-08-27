تحدث ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن اختياراته للقائمة المستدعاة لخوض مواجهتي أوكرانيا وآيسلندا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويضرب منتخب فرنسا موعدًا مع نظيره أوكرانيا في بولندا، يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر، قبل أن يواجه آيسلندا في التاسع من الشهر ذاته في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.

تواجد رابيو

شهدت قائمة منتخب فرنسا، تواجد أدريان رابيو لاعب مارسيليا، تزامنًا مع قرار ناديه بعرضه للبيع عن صفوف الفريق على إثر أزمة حدثت في غرفة الملابس مع زميله جوناثان تحت أنظار روبيرتو دي زيربي.

وقال ديشان في تصريحات صحفية: "رابيو قام بالتحضير للموسم وخاض مباريات ودية، وفي أول مباراة له حدث ما حدث، الأمر ليس سهلًا بالنسبة له، ولا أعرف ما الذي سيحدث من الآن وحتى يوم الإثنين".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعلمه هو أنه يوم الإثنين ستكون الأمور قد حُسمت، لا أعرف في أي اتجاه، لكن موقفه سيكون واضحًا".

وأكمل: "هذه الأمور ليست سهلة على الإطلاق عندما تأخذ أبعادًا إعلامية ويبدأ العديد من الأشخاص في التعبير عن آرائهم، ولا أقول من المخطئ أو من على صواب، لقد تحدثت معه وأعرف ما قاله لي".

وزاد: "أنا متمسك بأدريان لما يقدمه وما هو قادر على فعله، وكان من المهم بالنسبة لي أن أعرف حالته الذهنية بالنسبة للمباراتين المهمتين للغاية".

موقف جيرو وتوليسو

غاب أوليفييه جيرو وكورنتان توليسو، عن قائمة منتخب فرنسا، لمواجهتي تصفيات كأس العالم.

وعلق ديشامب: "جيرو كان واضحًا نعم، قال أيضًا لا تقل أبدًا أبدًا لكنني سعيد جدًا بأن الأمور سارت بهذه الطريقة، لقد كان لاعبًا مهمًا للغاية، وحاسمًا بالنسبة لنا، وساهم في تحقيق ألقاب".

وأوضح: "توليسو قدم موسمًا جيدًا، والأهم أنه تخلّص من مشكلاته البدنية ونحن نتابعه، لكنه غير موجود حاليًا، وهناك منافسة كبيرة على المراكز".

غياب إيكيتيكي

وانتقل للحديث عن غياب إيكيتيكي، قائلًا: "لقد كنا نتابعه بالفعل في آينتراخت فرانكفورت، ومن الجيد بالنسبة له ما يقدمه الآن إنه أمر رائع أن يكون فعّالًا، لكن هناك منافسة كبيرة، لن أراكم اللاعبين، لكنه يمتلك الإمكانيات للانضمام إلى منتخب فرنسا".