ناجلسمان: ساني في دوري ضعيف.. ويجب أن تتحسن أرقامه

علق يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على استبعاد ليروي ساني من قائمة الماكينات، التي ستخوض مباراتي سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويضرب منتخب ألمانيا موعدًا مع سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يومي 4 و7 سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة منتخب ألمانيا غياب بعض الأسماء، على رأسها ليروي ساني، ليخرج ناجلسمان، موضحًا سبب ابتعاد اللاعب عن التواجد رفقة الماكينات في معسكر سبتمبر.

تصريحات ناجلسمان

قال ناجلسمان، في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد سبورت": "أعتقد أنه (ساني) يلعب الآن في دوري أضعف قليلًا مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى (الدوري التركي)، أرى أنه يجب أن يبرز هناك بشكل أكبر".

وأضاف ناجلسمان: "لقد سجل هدفًا وصنع آخر حتى الآن، لكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الانسجام، لا أتوقع منه معجزات، وقد أخبرته بذلك بشكل مباشر".

وأتم: "أرقامه يجب أن تتحسن، فهو مطالب بأن يقدم مساهمة أكبر، وعندها سيكون مرشحًا بالنسبة لنا لتمثيل المنتخب".

تعليق ساني

كان قد علق ساني، على استبعاده من قائمة منتخب ألمانيا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت": "عليّ فقط مواصلة العمل الجاد، ولا يزال الموسم طويلًا جدًا".

وأكد ساني على أنه دائم التواصل مع ناجلسمان، قائلًا: "كل شيء على ما يرام، أخبرني أنني سأستمر موجودًا ضمن خططه، تربطنا علاقة جيدة جدًا".