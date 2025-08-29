"مثير للاشمئزاز".. توخيل يعتذر لبيلينجهام

اعتذر الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا إلى جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد لقوله إن سلوك اللاعب "يمكن أن يكون مثيرًا للاشمئزاز بعض الشيء".

وأوضح توخيل أنه ليس هناك أي رسائل خاصة أو خفية، وراء تعليقه الذي قاله في مقابلة إذاعية، في اليوم التالي لخسارة إنجلترا وديا ضد السنغال 1 - 3 في يونيو الماضي.

وقال توخيل عن وصفه لبيلينجهام بأنه مثير للاشمئزاز: "لقد استخدمت هذه الكلمة دون قصد.. أعتذر عما سببته من إزعاج".

وأضاف أنه تواصل مع بيلينجهام فور هذا التعليق الذي تم الإدلاء به في سياق التفوق الذي يضفيه لاعب خط الوسط لمنتخب إنجلترا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية تصريحات توخيل التي قال فيه أيضا: "إذا ابتسم (بيلينجهام)، فهو يكسب الجميع، لكن إذا غضب يمكنك أن ترى هذا الغضب والانفعال الحاد، ويظهر هذا الأمر بطريقة ربما تكون منفرة".

وأضاف: "إنها مسؤوليتي، لقد استخدمت الكلمة الخاطئة، لم أكن أريد أن استخدمها".

وغاب بيلينجهام عن خيارات المدرب توخيل لقائمة منتخب إنجلترا، التي أعلنها اليوم الجمعة لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم ضد أندورا وصربيا، حيث يتعافى اللاعب من جراحة في الكتف.