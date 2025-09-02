بعد غياب 7 سنوات.. لوفتوس تشيك ينضم لقائمة إنجلترا

فاجأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل الجماهير الإنجليزية باستدعاء لاعب وسط ميلان روبن لوفتوس تشيك إلى قائمة "الأسود الثلاثة" للمرة الأولى منذ عام 2018، وذلك لتعويض غياب المصاب آدم وارتون.

غياب وارتون يفتح الباب أمام عودة لوفتوس تشيك

وكان وارتون قد تعرض لإصابة في العضلة المقربة خلال فوز فريقه كريستال بالاس على أستون فيلا (3-0) في الدوري الإنجليزي، ليغيب عن معسكر المنتخب، ما فتح الباب أمام عودة لوفتوس تشيك إلى الأجواء الدولية بعد غياب دام قرابة سبع سنوات.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا خاض آخر مباراة دولية له في نوفمبر 2018 أمام الولايات المتحدة، ويملك في رصيده 10 مباريات بقميص المنتخب الإنجليزي.

وسيعود لوفتوس تشيك للعمل تحت قيادة مدربه السابق توخيل، الذي أشرف عليه من قبل في تشيلسي، قبل أن يرحل اللاعب إلى ميلان عقب إقالة المدرب الألماني عام 2022.

ومنذ انتقاله إلى "الروسونيري"، فرض نفسه كلاعب أساسي في وسط الملعب، حيث شارك في 71 مباراة حتى الآن، وافتتح موسمه الحالي تحت قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو أليغري بالمشاركة أساسياً في مباراتي الدوري الافتتاحيتين.

اختبار أمام أندورا ثم مواجهة قوية ضد صربيا

وينتظر أن يكون لوفتوس تشيك ضمن حسابات توخيل في المباراتين المقبلتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الأندوري على ملعب فيلا بارك السبت المقبل، قبل أن يواجه صربيا بعد ثلاثة أيام في اختبار أكثر صعوبة.