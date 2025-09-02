المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بعد غياب 7 سنوات.. لوفتوس تشيك ينضم لقائمة إنجلترا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:32 م 02/09/2025
روبن لوفتوس تشيك لاعب خط وسط ميلان

لاعب وسط ميلان روبن لوفتوس تشيك

فاجأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل الجماهير الإنجليزية باستدعاء لاعب وسط ميلان روبن لوفتوس تشيك إلى قائمة "الأسود الثلاثة" للمرة الأولى منذ عام 2018، وذلك لتعويض غياب المصاب آدم وارتون.

غياب وارتون يفتح الباب أمام عودة لوفتوس تشيك

وكان وارتون قد تعرض لإصابة في العضلة المقربة خلال فوز فريقه كريستال بالاس على أستون فيلا (3-0) في الدوري الإنجليزي، ليغيب عن معسكر المنتخب، ما فتح الباب أمام عودة لوفتوس تشيك إلى الأجواء الدولية بعد غياب دام قرابة سبع سنوات.

ترتيب الدوري الإيطالي 2025 /2026

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا خاض آخر مباراة دولية له في نوفمبر 2018 أمام الولايات المتحدة، ويملك في رصيده 10 مباريات بقميص المنتخب الإنجليزي.

وسيعود لوفتوس تشيك للعمل تحت قيادة مدربه السابق توخيل، الذي أشرف عليه من قبل في تشيلسي، قبل أن يرحل اللاعب إلى ميلان عقب إقالة المدرب الألماني عام 2022.

ومنذ انتقاله إلى "الروسونيري"، فرض نفسه كلاعب أساسي في وسط الملعب، حيث شارك في 71 مباراة حتى الآن، وافتتح موسمه الحالي تحت قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو أليغري بالمشاركة أساسياً في مباراتي الدوري الافتتاحيتين.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2025 /2026

اختبار أمام أندورا ثم مواجهة قوية ضد صربيا

وينتظر أن يكون لوفتوس تشيك ضمن حسابات توخيل في المباراتين المقبلتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الأندوري على ملعب فيلا بارك السبت المقبل، قبل أن يواجه صربيا بعد ثلاثة أيام في اختبار أكثر صعوبة.

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم الدوري الإنجليزي تشيلسي كريستال بالاس منتخب إنجلترا ميلان توماس توخيل ماسيميليانو أليجري روبن لوفتوس تشيك فيلا بارك آدم وارتون

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

