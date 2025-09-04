المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل إسبانيا.. ويليامز ويامال يقودان الهجوم أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:26 م 04/09/2025
منتخب إسبانيا

منتخب إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بلغاريا مساء اليوم الخميس، على ملعب "فاسيل ليفسكي" في صوفيا، ضمن الجولة الافتتاحية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستهل "الماتادور" الإسباني مشواره في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبات تركيا وجورجيا، بجانب بلغاريا، حيث يطمح لحصد أول ثلاث نقاط في سباق التأهل.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم - أوروبا

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو – دين هويسن – لي نورماند – كوكوريلا

خط الوسط: زوبيميندي – ميكيل ميرينو – بيدري

خط الهجوم: لامين يامال – نيكو ويليامز – أويارزابال

صراع مبكر في المجموعة الخامسة

وكانت المجموعة قد شهدت فوز منتخب تركيا على جورجيا بنتيجة 3-2 في أولى مبارياتها، مما يزيد من أهمية لقاء إسبانيا أمام بلغاريا.

نتائج مباريات تصفيات كأس العالم - أوروبا

يذكر أن التصفيات الأوروبية تُقام بنظام 12 مجموعة، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما تخوض المنتخبات التي تحتل المركز الثاني ملحقًا أوروبيًا بمشاركة 16 منتخبًا في مارس 2026 لحسم المقاعد الأربعة المتبقية.

بلغاريا إسبانيا لامين يامال تصفيات كأس العالم 2026 بيدري لويس دي لا فوينتي نيكو ويليامز

