أعرب جينارو جاتوزو، المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا، عن سعادته بأجواء الأيام الأولى في تدريبات "الآزوري"، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع انطلاقة أفضل قبل استهلال مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستهل المنتخب الإيطالي مشواره تحت قيادة جاتوزو بمواجهة إستونيا غدًا الجمعة في مدينة بيرجامو، على أن يلتقي في المباراة التالية مع الكيان الصهيوني على ملعب محايد في مدينة ديبرينتسين بالمجر، مساء الاثنين المقبل.

الروح القتالية قبل كل شيء

وقال جاتوزو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لم أكن لأتخيل بداية أفضل حقًا، فاللاعبون والجهاز بأكمله وضعوا أنفسهم تحت تصرفي بشكل رائع، ما يميزنا هو الانتماء وروح الفريق، فهي دائمًا جزء من حمضنا الكروي".

وأضاف: "يمكننا الحديث عن الخطط والتكتيك، لكن التاريخ يثبت أن الروح الجماعية والقتال هما سر قوة المنتخب الإيطالي، أشعر بالضغط كما كنت أشعر كلاعب، وسنخوض كل مباراة على حدة وبتركيز كامل".

ظروف خاصة ورسالة وفاء

وتولى جاتوزو المسؤولية خلفًا للوتشيانو سباليتي، الذي تمت إقالته في 15 يونيو الماضي، إلا أن انشغال اللاعبين بفترة العطلات الصيفية أخر أول تجمع للمنتخب حتى هذا الأسبوع.

ويفتقد "الآزوري" جهود مهاجم أتالانتا جيانلوكا سكاماكا، الذي انسحب بسبب إصابة في الركبة.

ومن المنتظر أن يقدم المنتخب الإيطالي لفتة إنسانية قبل مباراة إستونيا، بتوجيه رسالة تكريم للمصمم العالمي الراحل جورجيو أرماني، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 91 عامًا، بعدما ارتبط اسمه بتصميم بدلات المنتخب الرسمية على مدار سنوات طويلة.