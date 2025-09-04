المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لم أتخيل بداية أفضل".. جاتوزو يكشف أجواءه الأولى مع إيطاليا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:57 م 04/09/2025
جاتوزو يغادر مارسيليا

جينارو جاتوزو

أعرب جينارو جاتوزو، المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا، عن سعادته بأجواء الأيام الأولى في تدريبات "الآزوري"، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع انطلاقة أفضل قبل استهلال مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستهل المنتخب الإيطالي مشواره تحت قيادة جاتوزو بمواجهة إستونيا غدًا الجمعة في مدينة بيرجامو، على أن يلتقي في المباراة التالية مع الكيان الصهيوني على ملعب محايد في مدينة ديبرينتسين بالمجر، مساء الاثنين المقبل.

الروح القتالية قبل كل شيء

وقال جاتوزو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لم أكن لأتخيل بداية أفضل حقًا، فاللاعبون والجهاز بأكمله وضعوا أنفسهم تحت تصرفي بشكل رائع، ما يميزنا هو الانتماء وروح الفريق، فهي دائمًا جزء من حمضنا الكروي".

وأضاف: "يمكننا الحديث عن الخطط والتكتيك، لكن التاريخ يثبت أن الروح الجماعية والقتال هما سر قوة المنتخب الإيطالي، أشعر بالضغط كما كنت أشعر كلاعب، وسنخوض كل مباراة على حدة وبتركيز كامل".

ظروف خاصة ورسالة وفاء

وتولى جاتوزو المسؤولية خلفًا للوتشيانو سباليتي، الذي تمت إقالته في 15 يونيو الماضي، إلا أن انشغال اللاعبين بفترة العطلات الصيفية أخر أول تجمع للمنتخب حتى هذا الأسبوع.

ويفتقد "الآزوري" جهود مهاجم أتالانتا جيانلوكا سكاماكا، الذي انسحب بسبب إصابة في الركبة.

ومن المنتظر أن يقدم المنتخب الإيطالي لفتة إنسانية قبل مباراة إستونيا، بتوجيه رسالة تكريم للمصمم العالمي الراحل جورجيو أرماني، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 91 عامًا، بعدما ارتبط اسمه بتصميم بدلات المنتخب الرسمية على مدار سنوات طويلة.

منتخب إيطاليا جاتوزو تصفيات كأس العالم 2026 جيانلوكا سكاماكا لوتشيانو سباليتي إستونيا جورجيو أرماني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات