بعد عامين من الغياب.. داير يعلق على توقف مسيرته الدولية عند 49 مباراة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:56 م 05/09/2025
إريك داير

داير يسعى لاستعادة مكانه مع الأسود الثلاثة

وصف المدافع الإنجليزي إيريك داير غيابه عن تشكيلة منتخب إنجلترا بأنه "محبط"، مؤكدًا أنه سيواصل العمل بقوة من أجل العودة إلى صفوف التشكيلة الوطنية.

غياب عامين ونجاحات على مستوى الأندية

داير، الذي خاض حتى الآن 49 مباراة دولية مع إنجلترا، لم يشارك مع المنتخب منذ الفوز على السنغال في دور الستة عشر من كأس العالم 2022.

جون ستونز يغادر معسكر إنجلترا

على المستوى الاحترافي، انتقل داير من توتنهام إلى بايرن ميونيخ، حيث توج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، قبل أن ينتقل إلى موناكو في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، غير أن كل هذا لم يشفع له لاستعادة مكانه مع منتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة أندورا في فيلا بارك يوم السبت، قبل السفر إلى صربيا يوم الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لكن حتى بعد انسحاب جون ستونز بسبب الإصابة، يبدو أن داير لن يكون ضمن التشكيلة.

إصرار داير على العودة لتشكيلة منتخب إنجلترا

ورغم شعوره بالإحباط، أكد داير لصحيفة التليجراف: "نعم، يؤلمني، في كل مرة يؤلمني، لكن آمل أن أتمكن من إحداث تغيير".

سلوفاكيا تسقط ألمانيا في تصفيات كأس العالم

وأضاف عن رغبته في الوصول إلى 50 مباراة دولية: "البقاء عالقًا عند الرقم 49 مشكلة بحد ذاته! أنا واضح تمامًا.،أريد العودة إلى التشكيلة الأساسية، وهذا لم يحدث خلال العامين الماضيين، لكنني أؤمن بقدرتي على ذلك، لذا سأحاول تجاوز الرقم 49".

تصفيات كأس العالم مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ توتنهام منتخب إنجلترا كأس العالم 2026 توماس توخيل إيريك داير

