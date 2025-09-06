المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بثنائية أوليس ومبابي.. فرنسا تبدأ مشوار التصفيات بالفوز على أوكرانيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:02 ص 06/09/2025
منتخب فرنسا - أولمبياد باريس

منتخب فرنسا يفوز على

استهل المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفوز ثمين على حساب أوكرانيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة بمدينة روكلو البولندية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

أوليسيه يتقدم بهدف مبكر ومبابي يحسم الفوز

وسيطر "الديوك" على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح ميكايل أوليس في منح فرنسا التقدم بهدف مبكر عند الدقيقة العاشرة، لينهي الشوط الأول لصالحه.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الفرنسي تفوقه الهجومي، قبل أن يحسم النجم كيليان مبابي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليؤكد انطلاقة قوية لحامل لقب مونديال 2018.

فرنسا تحصد أول 3 نقاط في مشوار التصفيات

وبهذا الفوز، حصدت فرنسا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، بينما ظل المنتخب الأوكراني بلا رصيد، علماً بأن المباراة أُقيمت في بولندا بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما تفرضه من مخاوف أمنية.

وفي المجموعة ذاتها، تصدر منتخب أيسلندا الترتيب بعد فوز كاسح على أذربيجان بخمسة أهداف دون مقابل، ليؤكد حضوره بقوة منذ الجولة الأولى.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم - أوروبا

أوكرانيا المنتخب الفرنسي كيليان مبابي تصفيات كأس العالم 2026 ميكايل أوليسيه منتخب فرنسا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات