استهل المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفوز ثمين على حساب أوكرانيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة بمدينة روكلو البولندية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

أوليسيه يتقدم بهدف مبكر ومبابي يحسم الفوز

وسيطر "الديوك" على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح ميكايل أوليس في منح فرنسا التقدم بهدف مبكر عند الدقيقة العاشرة، لينهي الشوط الأول لصالحه.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الفرنسي تفوقه الهجومي، قبل أن يحسم النجم كيليان مبابي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليؤكد انطلاقة قوية لحامل لقب مونديال 2018.

فرنسا تحصد أول 3 نقاط في مشوار التصفيات

وبهذا الفوز، حصدت فرنسا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، بينما ظل المنتخب الأوكراني بلا رصيد، علماً بأن المباراة أُقيمت في بولندا بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما تفرضه من مخاوف أمنية.

وفي المجموعة ذاتها، تصدر منتخب أيسلندا الترتيب بعد فوز كاسح على أذربيجان بخمسة أهداف دون مقابل، ليؤكد حضوره بقوة منذ الجولة الأولى.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم - أوروبا