كوكوريا يكشف سر احتفاله بالأهداف على طريقة "طائر البطريق"

كشف مارك كوكوريا ظهير أيسر تشيلسي ومنتخب إسبانيا عن سبب احتفاله بالأهداف بتقليد طائر البطريق.

واحتفل كوكوريا بطريقة البطريق بعد تسجيله هدفا لمنتخب إسبانيا يوم الخميس الماضي، ليحتفل بأول أهدافه بقميص منتخب بلاده.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحا للاعب الإسباني، حيث قال: "لقد تابعت مقاطع فيديو على الإنترنت للبطريق وهو يختار عائلته ويرتبط بها، لذا أردت تكريم عائلتي وتذكرها دائما، لأنني أجد منهم كامل الدعم والمساندة في جميع الأوقات الطيبة والسيئة، لذا أحتفل بهذه الطريقة من أجلهم".

وسبق أن احتفل كوكوريا بهذه الطريقة بأكثر من هدف سجله في مباريات الدوري الإنجليزي.

واحتفل كوكوريا بهذه الطريقة لأول مرة عندما سجل هدفا في فوز تشيلسي على ساوثهامبتون 4-0 في 25 فبراير وكرر الأمر عندما هز شباك فريقي ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

