مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

كوكوريا يكشف سر احتفاله بالأهداف على طريقة "طائر البطريق"

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:42 م 06/09/2025
كوكوريا

كوكوريا

كشف مارك كوكوريا ظهير أيسر تشيلسي ومنتخب إسبانيا عن سبب احتفاله بالأهداف بتقليد طائر البطريق.

واحتفل كوكوريا بطريقة البطريق بعد تسجيله هدفا لمنتخب إسبانيا يوم الخميس الماضي، ليحتفل بأول أهدافه بقميص منتخب بلاده.

طالع نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحا للاعب الإسباني، حيث قال: "لقد تابعت مقاطع فيديو على الإنترنت للبطريق وهو يختار عائلته ويرتبط بها، لذا أردت تكريم عائلتي وتذكرها دائما، لأنني أجد منهم كامل الدعم والمساندة في جميع الأوقات الطيبة والسيئة، لذا أحتفل بهذه الطريقة من أجلهم".

وسبق أن احتفل كوكوريا بهذه الطريقة بأكثر من هدف سجله في مباريات الدوري الإنجليزي.

واحتفل كوكوريا بهذه الطريقة لأول مرة عندما سجل هدفا في فوز تشيلسي على ساوثهامبتون 4-0 في 25 فبراير وكرر الأمر عندما هز شباك فريقي ليستر سيتي ومانشستر يونايتد.

للتعرف على ترتيب تصفيات كأس العالم من هنا

 

 

 

 

تصفيات كأس العالم منتخب إسبانيا مارك كوكوريا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

