بهدف فلاهوفيتش.. صربيا تتخطى لاتفيا في تصفيات المونديال

حقق المنتخب الصربي فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب مضيفه لاتفيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب "داوجافا" ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

نجم يوفنتوس فلاهوفيتش يسجل لصربيا

وحسم المهاجم دوشان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الإيطالي الانتصار مبكرًا بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، ليقود بلاده إلى الفوز الثاني في مشوار التصفيات.

ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات ليحتل المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة، بفارق نقطتين خلف المتصدر إنجلترا، التي تواجه أندورا في وقت لاحق من اليوم.

أما لاتفيا فاكتفت بأربع نقاط من أربع مباريات لتتراجع إلى المركز قبل الأخير في المجموعة.

ويواصل فلاهوفيتش تألقه مؤخرًا، إذ كان قد سجل هدفين مع يوفنتوس منذ بداية الموسم، أحدهما جاء من مقاعد البدلاء ليمنح فريقه الفوز على جنوى في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي.