كلام فى الكورة
إصابة ديمبيلي تفجر أزمة بين باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:31 م 06/09/2025
ديمبيلي

عثمان ديمبيلي

تسببت الإصابة التي تعرض لها عثمان ديمبيلي في مباراة فرنسا وأوكرانيا بتصفيات كأس العالم، في حالة من الغضب لدى باريس سان جيرمان.

وحل ديمبيلي بديلًا في المباراة التي لعبت مساء أمس الجمعة لزميله في الفريق والمنتخب ديزيري دوي فيما بين شوطي المباراة، لكنه اضطر لمغادرة أرض الملعب وهو يعرج بعدما اشتكى من إصابة في الفخذ الأيمن عند الدقيقة 81، لتنتهي مشاركته بهذه الإصابة.

أزمة بين باريس ومنتخب فرنسا

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إصابة ديمبيلي تسببت في أزمة كبرى بين باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

وأضافت أن باريس يعتقد أن عثمان الذي كان يعاني بالفعل من إصابة عضلية في ساقه اليسرى منذ السبت الماضي، لم يكن في حالة جيدة تمكنه من اللعب في مباراة أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر إعلامية فرنسية، أن هناك حالة من الغضب والإستياء داخل النادي، بسبب تعامل المنتخب مع اللاعب، خاصة أن باريس سان جيرمان حذر الطاقم الطبي لفرنسا من حالته، وأنه لا يجب أن يلعب.

رد ديشامب

في المقابل يختلف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مع موقف النادي، حيث اعتبر أن ديمبيلي كان في حالة بدنية تسمح له باللعب.

وأضاف ديشامب: "لم تكن هناك أي مجازفة في مشاركته، وإلا لما وضعته في الملعب، لسوء الحظ بالنسبة له، أنه تعرض لشد آخر بعدما تعافى من قبل".

وشدد مدرب فرنسا على أن رأي الجهاز الطبي أيضا بأنه لم يكن هناك أي قلق بشأن حالة ديمبيلي قبل المباراة.

وبحسب تقارير صحفية فإن ديمبيلي قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة.

باريس سان جيرمان منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي

