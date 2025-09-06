واصل المنتخب الإنجليزي انطلاقته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزه الرابع تواليًا بتغلبه على ضيفه أندورا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "فيلا بارك" ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

هدف ذاتي يمنح إنجلترا التقدم ورايس يحسم الانتصار

وجاءت بداية المباراة أقل من طموحات جماهير "الأسود الثلاثة"، حيث انتظر الفريق حتى الدقيقة 25 ليتقدم بهدف أول من خطأ دفاعي، بعدما سجل كريستيان جونزاليس لاعب أندورا بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، فرض أصحاب الأرض سيطرتهم ونجح ديكلان رايس في مضاعفة النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 67، ليؤمن النقاط الثلاث للمنتخب الإنجليزي.

وبهذا الانتصار رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة، فيما ظل منتخب أندورا في قاع الترتيب بلا أي نقطة بعد تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي.

صدام مرتقب بين إنجلترا وصربيا في الجولة المقبلة

وسيخوض المنتخب الإنجليزي اختبارًا أكثر صعوبة خارج ملعبه أمام صربيا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي أندورا مع إستونيا وديًا في اليوم نفسه.