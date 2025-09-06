المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصفيات المونديال.. إنجلترا تواصل الانتصارات وتتخطى أندورا بثنائية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:57 م 06/09/2025
إنجلترا

المنتخب الإنجليزي

واصل المنتخب الإنجليزي انطلاقته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزه الرابع تواليًا بتغلبه على ضيفه أندورا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "فيلا بارك" ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

هدف ذاتي يمنح إنجلترا التقدم ورايس يحسم الانتصار

وجاءت بداية المباراة أقل من طموحات جماهير "الأسود الثلاثة"، حيث انتظر الفريق حتى الدقيقة 25 ليتقدم بهدف أول من خطأ دفاعي، بعدما سجل كريستيان جونزاليس لاعب أندورا بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، فرض أصحاب الأرض سيطرتهم ونجح ديكلان رايس في مضاعفة النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 67، ليؤمن النقاط الثلاث للمنتخب الإنجليزي.

وبهذا الانتصار رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة في صدارة المجموعة، فيما ظل منتخب أندورا في قاع الترتيب بلا أي نقطة بعد تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي.

صدام مرتقب بين إنجلترا وصربيا في الجولة المقبلة

وسيخوض المنتخب الإنجليزي اختبارًا أكثر صعوبة خارج ملعبه أمام صربيا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي أندورا مع إستونيا وديًا في اليوم نفسه.

ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

إنجلترا صربيا أوروبا ديكلان رايس تصفيات كأس العالم 2026 إستونيا أندورا كريستيان جونزاليس الأسود الثلاثة المجموعة الحادية عشرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات