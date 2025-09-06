أثبت لاعبو الدوري السعودي للمحترفين حضورهم القوي على الساحة الأوروبية، بعدما قاد الثلاثي كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس وجواو كانسيلو منتخب البرتغال لتحقيق فوز كبير بخماسية نظيفة على أرمينيا، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقدم القائد كريستيانو رونالدو (النصر)، البالغ من العمر 41 عامًا، عرضًا تهديفيًا لافتًا بتسجيل هدفين، فيما أضاف جواو فيليكس (النصر) ثنائية أخرى أكد بها جاهزيته العالية، قبل أن يختتم جواو كانسيلو (الهلال) الخماسية بهدف جميل.

بصمة سعودية في انتصار برتغالي

لم يأت التألق البرتغالي من فراغ، فالثلاثي المحترف في الدوري السعودي واصل تألقه اللافت الذي بدأ منذ انطلاق الموسم.

فقد سجل جواو فيليكس "هاتريك" بقميص النصر أمام التعاون، بينما وقع رونالدو على هدف في اللقاء نفسه الذي انتهى بخماسية نظيفة، في حين قدم كانسيلو مستوى مميزًا مع الهلال.

بداية مثالية في التصفيات

بهذا الفوز، حصد منتخب البرتغال أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة، ليعلن عن نفسه مبكرًا كأحد أبرز المرشحين لصدارة المجموعة.

بينما ظل المنتخب الأرميني في قاع الترتيب دون رصيد، بانتظار بقية مباريات الجولة التي تجمع المجر بجمهورية إيرلندا.