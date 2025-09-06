أكد اللاعب جواو كانسيلو مجددًا صعوبة اللعب في منافسات الدوري السعودي، موضحًا أن المنتخب البرتغالي من بين أفضل منتخبات العالم.

وسجل كانسيلو هدفًا في فوز البرتغال بخماسية نظيفة على أرمينيا، اليوم السبت، كما صنع في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

كانسيلو يتحدث عن قوة الدوري السعودي

نجح الثلاثي جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في تسجيل خماسية البرتغال ضد أرمينيا.

ويشترك الثلاثي في كونهم ينشطون بين أندية سعودية، كانسيلو مع الهلال، ورونالدو وفيليكس معًا في النصر.

وقال كانسيلو في تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية: "الدوري السعودي ليس سهلا كما يظن البعض، ولن تدرك ذلك إلا عندما تلعب هناك.. المستوى يتطور يومًا بعد يوم، وحتى اللاعبون العرب صاروا أكثر استعدادًا لمواجهتنا، وأنا وعائلتي سعداء جدًا بوجودنا هناك".

وأضاف بشأن الفوز بخماسية نظيفة: "أرمينيا فريق أقل من البرتغال بكثير، وبدأنا بشكل قوي مع ضغط عال وجودة كبيرة لذا كان من الطبيعي أن نسجل الهدف الأول

وأكمل جواو كانسيلو: "بالنسبة لي البرتغال من بين أفضل المنتخبات في العالم، وأشعر بذلك دائمًا في الحصص التدريبية".

قبل أن يختتم: "أهديت هدفي لديوجو جوتا.. لقد كان رحيله خبرًا حزينًا وتركنا جميعًا في صدمة، لكنه سيبقى دائمًا حاضرًا معنا".

يشار إلى أن البرتغال تظهر في تصفيات كأس العالم ضمن مجموعة تضم المجر وأيرلندا وأرمينيا.