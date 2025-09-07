المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كومان: إصابة دي يونج ليست خطيرة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:55 ص 07/09/2025
فرينكي دي يونج نجم منتخب هولندا

دي يونج

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، عن تفاصيل إصابة فرينكي دي يونج، قبل مباراة ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب هولندا أمام ليتوانيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال كومان في تصريحات صحفية: "لقد عانى دي يونج من بعض الانزعاج خلال مباراة بولندا".

تجنبنا المخاطرة بإصابة دي يونج

وأضاف: "لهذا السبب استبدلنا فرينكي، لم يكن قد تعافى بما يكفي ليكون جاهزًا لمباراة الغد، لا نعتقد أن إصابته خطيرة، لكن إشراكه كان مخاطرة كبيرة".

طالع ترتيب تصفيات كأس العالم

وكتب منتخب هولندا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فرينكي دي يونج غادر معسكر منتخب هولندا، فهو ليس في كامل لياقته البدنية بعد مباراة بولندا".

وأضاف: "اللاعب لن يكون جاهزا للمشاركة ضد ليتوانيا، اعتنِ بنفسك يا فرينكي".

 

 

هولندا
هولندا
أخبار إحصائيات
هولندا دي يونج كأس العالم 2026

