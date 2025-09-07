كومان: إصابة دي يونج ليست خطيرة

كشف رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، عن تفاصيل إصابة فرينكي دي يونج، قبل مباراة ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب هولندا أمام ليتوانيا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال كومان في تصريحات صحفية: "لقد عانى دي يونج من بعض الانزعاج خلال مباراة بولندا".

تجنبنا المخاطرة بإصابة دي يونج

وأضاف: "لهذا السبب استبدلنا فرينكي، لم يكن قد تعافى بما يكفي ليكون جاهزًا لمباراة الغد، لا نعتقد أن إصابته خطيرة، لكن إشراكه كان مخاطرة كبيرة".

وكتب منتخب هولندا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فرينكي دي يونج غادر معسكر منتخب هولندا، فهو ليس في كامل لياقته البدنية بعد مباراة بولندا".

وأضاف: "اللاعب لن يكون جاهزا للمشاركة ضد ليتوانيا، اعتنِ بنفسك يا فرينكي".