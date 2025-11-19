أعلن لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، تشكيل لاروخا أمام تركيا في تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة إسبانيا وتركيا مساء اليوم الأحد، على ملعب قونياسبور في تركيا، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب إسبانيا كان قد حقق الفوز على نظيره منتخب بلغاريا يوم الخميس الماضي بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة من التصفيات.

ولم يشهد التشكيل أي تعديلات مقارنة بمواجهة بلغاريا، حيث بدأ بنفس الـ11 لاعب، ومن المتوقع أن يلعب لافوينتي بخطة 4-3-3، ساعيا في استغلال سرعات لامين يامال ونيكو ويليامز.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

أوناي سيمون في حراسة المرمى.

في الدفاع: بيدرو بورو، ديان هويسين، وبن لو نوماند، مارك كوكوريلا.

في الوسط: مارتن زوباميندي، مايكل ميرينو، بيدري.

في الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، مايكل أويارزابال.

منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات: "جورجيا، تركيا وبلغاريا".

ويحتل منتخب لاروخا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب جورجيا وتركيا "قبل مباراته مع إسبانيا".

بينما جاء تشكيل منتخب تركيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوغركان شاكير.

في الدفاع: ميرت مولدور، دميريح يميرال، عبد الكريم بردكجي، إرين المالي.

في الوسط: تشالهان أوغلو، إسماعيل يوكسك، أردا جولر.

في الهجوم: محمد كريم أكتوروغلو، كنان يلدز، يونس أكجون.

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.