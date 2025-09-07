المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
باستوني: جاتوزو يمتلك قدرات قيادية استثنائية.. وكنا بحاجة لهذا المستوى

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:27 م 07/09/2025
باستوني

أليساندرو باستوني

أكد أليساندرو باستوني، لاعب منتخب إيطاليا، على أهمية الروح التي جلبها جينارو جاتوزو للفريق، وتطرق لشرح هدفه أمام إستونيا.

وحسم منتخب إيطاليا تفوقه أمام نظيره إستونيا بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

باستوني: يامال أفضل لاعب واجهته.. وندرك أهمية مواجهة برشلونة

تصريحات باستوني

وأدلى أليساندرو باستوني، بتصريحات عبر شبكة "فيفو أزورو"، نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" قائلًا: "أنا سعيد للغاية، خاصة أن عائلتي بالكامل كانت في المدرجات".

وأضاف المدافع الإيطالي: "نحن نعلم جيدًا مدى أهمية فارق الأهداف في مشوار التصفيات، لذلك أنا سعيد بشكل عام بالطريقة التي سارت بها الأمسية".

وأشاد باستوني بالروح التي ظهر بها جاتوزو، قائلًا: "نتذكر جيدًا كيف كان جاتوزو كلاعب، فهو يمتلك قدرات قيادية استثنائية، وينجح في نقل الروح القتالية والجوع للفوز إلى اللاعبين".

وأكمل الإيطالي: "عندما تشعر بالتعب، يمنحك دفعة إضافية، نحن نشكره ونتمنى أن نخوض معه رحلة رائعة".

وتابع: "المدرب عمل بجد على عقليتنا، وكان يكرر دائمًا كلمات مثل الحماس، الجوع، الإصرار، والروح القتالية".

وزاد اللاعب الإيطالي: "هذه كلها عناصر كانت مفقودة لدينا مؤخرًا، لكننا نجحنا في تطبيقها على أرض الملعب أمام إستونيا من البداية حتى النهاية".

وأتم باستوني: "نحن سعداء للغاية، لأننا كنا بحاجة فعلًا إلى مثل هذا الأداء".

راسبادوري يتفوق على توتي في قائمة هدافي المنتخب الإيطالي

أخبار تهمك

