تحدث ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد ومنتخب إيطاليا، عن تولي مثله الأعلى جينارو جاتوزو مهمة تدريب المنتخب، موضحًا أنه يتلقى منه نصائح أبوية.

ويضرب منتخب إيطاليا موعدًا مع نظيره الكيان الصهيوني، يوم الإثنين على ملعب ناجيردي شتاديون في مدينة ديبريسين المجرية، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

تصريحات تونالي

استهل ساندرو تونالي، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر شبكة "سكاي سبورت": "كل مباراة تختلف عن الأخرى، نريد الفوز غدًا وعلينا أن نركز فقط على حصد النقاط الثلاث".

وأضاف تونالي: "تحدثت كثيرًا مع جاتوزو، وهذا شيء كنت أتمناه دائمًا، وأنا سعيد بأنني أحقق ذلك الآن مع المنتخب الوطني، وسأحتفظ بكل ما قاله لي، فهي نصائح بمثابة توجيهات أب، وسيضمن لنا أن نكون 11 جاتوزو على أرض الملعب".

ترتيب المجموعة

يتربع منتخب النرويج على قمة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بعد 4 مباريات، ويحل في الوصافة الكيان الصهيوني برصيد 9 نقاط، ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 3 مباريات فقط.