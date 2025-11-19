المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأول في تصفيات المونديال.. بيدري يتقدم لإسبانيا أمام تركيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:10 م 07/09/2025
بيدري منتخب إسبانيا

بيدري - لاعب وسط إسبانيا

افتتح بيدري، لاعب وسط منتخب إسبانيا، أهدافه في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب إسبانيا مع تركيا، ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

بيدري يفتتح أهدافه في التصفيات

وبادر بيدري بالتسجيل في الدقيقة السادسة بعدما تسلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء وراوغ لاعب تركيا بمهارة وسدد الكرة في الشباك.

ويعد هذا الهدف الأول لبيدري في تصفيات كأس العالم، والرابع مع منتخب إسبانيا بشكل عام.

ولعب صاحب الـ 22 عامًا مع منتخب "لاروخا" 35 مباراة بواقع 2258 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف قبل لقاء الليلة، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وذلك منذ انضمامه لأول مرة في 25 مارس 2021.

منتخب إسبانيا كان قد حقق الفوز على نظيره منتخب بلغاريا يوم الخميس الماضي بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة من التصفيات.

ويحتل منتخب لاروخا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب جورجيا وتركيا "قبل مباراته مع إسبانيا".

أكثر لاعبي إسبانيا مساهمة في الأهداف في عام 2025 في جميع المسابقات:

1- ميكيل أويارزابال 7 مساهمات (4 أهداف، 3 تمريرات حاسمة)

2- بيدري 4 مساهمات (هدفان، تمريرتان حاسمتان)

3- نيكو ويليامز 4 مساهمات (هدفان، تمريرتان حاسمتان)

4- لامين يامال.. 4 مساهمات (3 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة)

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

مباراة إسبانيا القادمة
