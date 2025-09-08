ضربة موجعة.. إصابة ويليامز مع إسبانيا تزعج أتلتيك بلباو

تعرض نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام تركيا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحسم منتخب إسبانيا تفوقه أمام نظيره تركيا بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

إصابة نيكو ويليامز

وسقط نيكو ويليامز على أرضية الميدان في الشوط الأول، من مباراة إسبانيا وتركيا، على خلفية تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وشعر نيكو ويليامز بانزعاجات قوية في العضلة الضامة اليسرى، في الدقيقة 43 من عمر المباراة، واضطر اللاعب لطلب التبديل، بعد أن شكل خطورة كبيرة على الجهة اليسرى وهدد مرمى تركيا في أكثر من مناسبة.

وغادر ويليامز الملعب وهو يسير بصعوبة، حيث حل فيران توريس محله، وتعد هذه الإصابة مقلقة بالنسبة لمنتخب إسبانيا وناديه أتلتيك بلباو.

مستوى مميز من ويليامز

ويبرز نيكو ويليامز في خطة المدرب لويس دي لا فوينتي، إذ استدعاه للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، وشارك أساسيًا في أول مباراتين، خاضهما الماتادور.

وشارك ويليامز أمام بلغاريا خلال 71 دقيقة قبل أن يتم استبداله بزميله داني أولمو، ورغم أنه لم يسجل أو يصنع، إلا أنه كان عنصرًا مهمًا جدًا في الهجوم.

وبدأ ويليامز أساسيًا أمام تركيا وشارك في صناعة الهدف الأول لميرينو، قبل أن يغادر متأثرًا بإصابته.