عبر ميكيل ميرينو، لاعب منتخب إسبانيا، عن سعادته عقب الفوز أمام تركيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وحسم منتخب إسبانيا تفوقه أمام نظيره تركيا بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

تصريحات ميرينو

استهل ميرينو تصريحاته، عقب المباراة والتي أدلى بها عبر قناة "RTVE": "سعيد جدًا بكل شيء بالفوز، وبحصد 6 نقاط، وبالانتصار الكبير، وبالطبع بالهاتريك"

وأضاف: "هذا هو الأول في مسيرتي، وجاء أمام منافس قوي وذو هوية واضحة، لقد رأينا جميعًا مستواهم في بطولة اليورو، وتحقيق ذلك على أرض تركية يزيده قيمة".

وتابع عن وصوله إلى 8 أهداف مع إسبانيا: "كانت هذه جانبًا من أدائي كنت أعمل على تحسينه، وكنت أبحث عن خطوة للأمام في مسيرتي، يبدو أن اللعب كمهاجم الموسم الماضي جعل الأمر أكثر طبيعية بالنسبة لي، لدي حظ جيد حاليًا، فالكرة تدخل الشباك بسهولة".

وأتم حديثه عن زملائه في المنتخب: "اللاعبون بدأوا بالفعل في التوقيع على الكرة، وهناك الكثير من المزاح بيننا، سنرى ما الذي سيكتبونه عليها (ضاحكًا)".