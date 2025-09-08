المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

ميرينو: سجلت "الهاتريك" الأول في مسيرتي.. وجاء أمام منافس قوي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:33 ص 08/09/2025
ميكيل ميرينو

ميكيل ميرينو

عبر ميكيل ميرينو، لاعب منتخب إسبانيا، عن سعادته عقب الفوز أمام تركيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وحسم منتخب إسبانيا تفوقه أمام نظيره تركيا بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

تصريحات ميرينو

استهل ميرينو تصريحاته، عقب المباراة والتي أدلى بها عبر قناة "RTVE": "سعيد جدًا بكل شيء بالفوز، وبحصد 6 نقاط، وبالانتصار الكبير، وبالطبع بالهاتريك"

وأضاف: "هذا هو الأول في مسيرتي، وجاء أمام منافس قوي وذو هوية واضحة، لقد رأينا جميعًا مستواهم في بطولة اليورو، وتحقيق ذلك على أرض تركية يزيده قيمة".

وتابع عن وصوله إلى 8 أهداف مع إسبانيا: "كانت هذه جانبًا من أدائي كنت أعمل على تحسينه، وكنت أبحث عن خطوة للأمام في مسيرتي، يبدو أن اللعب كمهاجم الموسم الماضي جعل الأمر أكثر طبيعية بالنسبة لي، لدي حظ جيد حاليًا، فالكرة تدخل الشباك بسهولة".

وأتم حديثه عن زملائه في المنتخب: "اللاعبون بدأوا بالفعل في التوقيع على الكرة، وهناك الكثير من المزاح بيننا، سنرى ما الذي سيكتبونه عليها (ضاحكًا)".

 

 

إسبانيا ميكيل ميرينو تصفيات أوروبا لكأس العالم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

