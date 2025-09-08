المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بيدري: سعيد لمساعدة الفريق.. ونعرف كيف نحافظ على مستوانا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:38 ص 08/09/2025
بيدري منتخب إسبانيا

بيدري

شعر بيدري بالسعادة عقب مباراة منتخب إسبانيا أمام تركيا، والتي شهدت توقيعه على هدفي "لا روخا" وعبر عن ذلك بكل وضوع في تصريحاته عقب اللقاء.

وحسم منتخب إسبانيا تفوقه أمام نظيره تركيا بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

تصريحات بيدري

استهل بيدري تصريحاته، عقب مباراة تركيا والتي أدلى بها عبر قناة "RTVE" قائلًا: "لقد كانت مباراة مثالية قدمنا الحدة المطلوبة ولعبنا بالروح التي احتجناها، الفضل يعود إلى الفريق الذي دخل اللقاء بكل قوته".

وتابع عن أجواء الملعب: "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا بقوة، لكننا كنا مستعدين ذهنيًا لذلك، في النهاية كنا الأفضل وسيطرنا على المباراة".

وأضاف عن لويس دي لا فوينتي: "لقد طلب منا أن نواصل بنفس الحدة ونفس الإيقاع، مؤكدًا أن الأهداف مهمة جدًا، الفريق عرف كيف يحافظ على نفس المستوى حتى النهاية".

وأتم حديثه عن تسجيله هدفين: "سعيد جدًا لأنني تمكنت من مساعدة الفريق بهذه الطريقة والمساهمة في تحقيق الفوز".

 

