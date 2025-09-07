المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيغيب لستة أسابيع.. تقارير تكشف تفاصيل إصابة نيكو ويليامز

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:46 م 08/09/2025
إصابة نيكو ويليامز لاعب منتخب إسبانيا

إصابة نيكو ويليامز لاعب منتخب إسبانيا

كشفت صحيفة ماركا، عن تفاصيل إصابة نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بيلباو، التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره التركي، مساء أمس، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ماذا قال مدرب إسبانيا عن إصابة نيكو ويليامز؟

وأكدت أن نيكو ويليامز تعرض لإصابة في الفخذ، دفعت مدربه لويس دي لا فوينتي، لاستبداله بفيران توريس، قبل نهاية الشوط الأول.

بعد تألقها في التصفيات.. إسبانيا تمهد الطريق لمواجهة الفيناليسيما أمام الأرجنتين

وصرح مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، قائلاً: "للأسف، هذا الوضع مؤسف،  يعاني من ألم في العضلة الخاطفة اليسرى، وسيخضع لفحوصات، لكن يبدو أنها مشكلة عضلية".

وأضافت الصحيفة أن اللاعب عاد إلى بيلباو اليوم الإثنين، وسيخضع لفحوصات مختلفة، لتحديد حجم إصابته، التي جاءت في نفس منطقة الإصابة التي تعرض لها بالموسم الماضي.

خارج مباراة أرسنال.. ماركا تكشف مدة غياب نيكو ويليامز

وأشارت إلى أن الجناح الشاب سيغيب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، مما يثير قلق إدارة بيلباو حول موقف الفريق هذا الموسم.

وتأكد غياب نيكو ويليامز عن مواجهة الديربي يوم السبت المقبل، ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وكذلك لقاء الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضد أرسنال الإنجليزي.

أتلتيك بلباو
أتلتيك بلباو
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا نيكو ويليامز أتلتيك بيلباو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات