كشفت صحيفة ماركا، عن تفاصيل إصابة نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بيلباو، التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الإسباني أمام نظيره التركي، مساء أمس، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ماذا قال مدرب إسبانيا عن إصابة نيكو ويليامز؟

وأكدت أن نيكو ويليامز تعرض لإصابة في الفخذ، دفعت مدربه لويس دي لا فوينتي، لاستبداله بفيران توريس، قبل نهاية الشوط الأول.

بعد تألقها في التصفيات.. إسبانيا تمهد الطريق لمواجهة الفيناليسيما أمام الأرجنتين

وصرح مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، قائلاً: "للأسف، هذا الوضع مؤسف، يعاني من ألم في العضلة الخاطفة اليسرى، وسيخضع لفحوصات، لكن يبدو أنها مشكلة عضلية".

وأضافت الصحيفة أن اللاعب عاد إلى بيلباو اليوم الإثنين، وسيخضع لفحوصات مختلفة، لتحديد حجم إصابته، التي جاءت في نفس منطقة الإصابة التي تعرض لها بالموسم الماضي.

خارج مباراة أرسنال.. ماركا تكشف مدة غياب نيكو ويليامز

وأشارت إلى أن الجناح الشاب سيغيب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، مما يثير قلق إدارة بيلباو حول موقف الفريق هذا الموسم.

وتأكد غياب نيكو ويليامز عن مواجهة الديربي يوم السبت المقبل، ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، وكذلك لقاء الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضد أرسنال الإنجليزي.