أحرجت الجماهير الإيطالية، الكيان الصهيوني، أمام أنظار العالم، اليوم الإثنين، بعدما أدارت ظهرها أثناء عزف النشيد الوطني، احتجاجًا على القصف المستمر على قطاع غزة منذ قرابة عامين.

ويلتقي المنتخب الإيطالي بالكيان الصهيوني في مباراة جارية هذا المساء ضمن تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب محايد في المجر.

جماهير إيطاليا تحرج الكيان الصهيوني

يظهر الأزوري في مجموعة واحدة مع الكيان الصهيوني، ما وصفه المدرب جينارو جاتوزو بـ"الحظ العاثر"، إذ كان يتمنى تجنب مواجهة هذا الكيان المحتل الذي تسبب بكارثة إنسانية في غزة.

ومثل جاتوزو، لا تبدو جماهير منتخب إيطاليا سعيدة بمواجهة الكيان الصهيوني.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن الجماهير الإيطالية التي حضرت بالمئات إلى ملعب ناجيردي شتاديون، اختارت أن تدير ظهورها أثناء عزف النشيد الوطني، احتجاجًا على جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.

وكانت جماهير إيطاليا أدارت ظهرها أيضًا خلال لقاء الكيان الصهيوني في سبتمبر 2024، لتكرر أسلوب الاحتجاج ذاته.

ورفعت الجماهير الإيطالية لافتات كتب عليها كلمة (توقف) باللغة الإنجليزية، في لفتة تضامنية مع رابطة المدربين الإيطاليين التي طالبت كلًا من يويفا وفيفا بتعليق مشاركة الكيان الصهيوني في المسابقات الرسمية.

يشار إلى أن مجموعة إيطاليا في تصفيات كأس العالم 2026 تضم أيضًا النرويج وإستونيا ومولدوفا.