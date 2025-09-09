رغم إقامة مباراة منتخب اسكتلندا أمام بيلاروس بدون جمهور، حرصت مجموعة صغيرة من مشجعي المنتخب الاسكتلندي على التواجد في مدينة زالاجيرسيج المجرية، حيث جرى اللقاء أمس الاثنين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المجموعة المكونة من ستة مشجعين فقط دخلت ملعب (زد تي إي أرينا) قبل ساعات من صافرة البداية، والتقطت صورا تذكارية تحت أشعة الشمس، في مشهد لافت جذب الانتباه، رغم غياب الجماهير.

اللقاء انتهى بفوز اسكتلندا 2-0، لترتقي إلى وصافة المجموعة الثالثة بـ 4 نقاط، بفارق هدف خلف الدنمارك المتصدرة.

ويفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة على بيلاروس تقضي بخوض جميع مبارياتها على ملاعب محايدة وبدون جماهير.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، فإن المشجعين الاسكتلنديين سافروا من كوبنهاجن إلى المجر عبر الطائرة والقطار، بعد حضور مباراة التعادل السلبي لمنتخبهم مع الدنمارك يوم الجمعة الماضي.