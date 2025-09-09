أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه لمواجهة المجر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب البرتغال ضيفاً على نظيره المجر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا البرتغال والمجر في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2026، برفقة منتخبي أرمينيا وأيرلندا.

وكان منتخب البرتغال حقق الفوز في الجولة الأولى على أرمينيا بنتيجة (5-0).

بينما تعادل منتخب المجر مع نظيره الأيرلندي بنتيجة (2-2).

تشكيل البرتغال لمواجهة المجر

يقود النجم كريستيانو رونالدو خط هجوم منتخب البرتغال لمواجهة المجر في تصفيات كأس العالم 2026.

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو نيفيز، جواو كانسيلو، روبن دياز، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا، روبن نيفيز، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو.