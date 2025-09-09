المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

رونالدو يقود الهجوم.. تشكيل البرتغال لمواجهة المجر في تصفيات كأس العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:52 م 09/09/2025
رونالدو

منتخب البرتغال

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه لمواجهة المجر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب البرتغال ضيفاً على نظيره المجر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا البرتغال والمجر في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2026، برفقة منتخبي أرمينيا وأيرلندا.

وكان منتخب البرتغال حقق الفوز في الجولة الأولى على أرمينيا بنتيجة (5-0).

بينما تعادل منتخب المجر مع نظيره الأيرلندي بنتيجة (2-2).

تشكيل البرتغال لمواجهة المجر

يقود النجم كريستيانو رونالدو خط هجوم منتخب البرتغال لمواجهة المجر في تصفيات كأس العالم 2026.

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو نيفيز، جواو كانسيلو، روبن دياز، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا، روبن نيفيز، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو.

مباراة البرتغال القادمة
البرتغال كريستيانو رونالدو المجر تصفيات كأس العالم 2026

