تصفيات المونديال.. فوز أول لأرمينيا.. وتعادل بطعم الخسارة لأوكرانيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:57 م 09/09/2025
أوكرانيا

المجموعة الرابعة تشتعل بعد جولتين من التصفيات

حقق منتخب أرمينيا انتصاره الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه على ضيفه منتخب أيرلندا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

أرمينيا تحقق فوزها الأول في التصفيات

وسجل إدوارد سبيرتسيان الهدف الأول لأرمينيا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأضاف جرانت ليون رانوس الهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما قلص إيفان فيرجسون الفارق للضيوف في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الأرميني رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، فيما تجمد رصيد أيرلندا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير، في انتظار المواجهة المرتقبة بين البرتغال والمجر ضمن نفس الجولة.

تعادل أذربيجان وأوكرانيا يمنحهما أول نقطة في التصفيات

وفي المجموعة الرابعة، خرج منتخبا أذربيجان وأوكرانيا بنقطة أولى لكل منهما، بعد تعادلهما 1-1 في العاصمة باكو.

تقدم جيورجي سوداكوف للمنتخب الأوكراني عند الدقيقة 51، قبل أن يعادل أمين محمدوف الكفة لأذربيجان من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

ويحتل المنتخبان مؤخرة ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، حيث خسر منتخب أوكرانيا أمام فرنسا 0-2 في الجولة الأولى، فيما سقطت أذربيجان بخماسية نظيفة أمام أيسلندا.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 من هنا

تصفيات كأس العالم 2026 منتخب أرمينيا منتخب أيرلندا منتخب أذربيجان منتخب أوكرانيا

